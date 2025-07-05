الخليفي: باريس سان جيرمان يركز على تخطي مباراة بايرن ميونخ

أكد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، أن فريقه يركز حاليًا على تخطي عقبة بايرن ميونخ في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، رافضًا استباق الأحداث بالحديث عن مواجهة محتملة مع ريال مدريد ونجمه السابق كيليان مبابي في نصف النهائي.

ويصطدم باريس سان جيرمان ببايرن ميونخ مساء الغد، في قمة أوروبية نارية، فيما يلتقي الفائز من تلك المواجهة مع المنتصر من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في الدور المقبل.

وقال الخليفي في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية:

"ندرك تمامًا صعوبة مواجهة بايرن ميونخ، لكنني أثق بفريقي، لا يمكننا الحديث الآن عن الفوز بالبطولة، نحن ما زلنا في ربع النهائي، وعلينا أن نأخذ كل مباراة على حدة".

وأضاف:

"اللاعبون والمدرب وكل عناصر الفريق متحمسون للغاية، أنا فخور بهم جميعًا، لدينا 23 أو 24 لاعبًا يقاتلون من أجل الشعار، هم محاربون بحق".

عن مواجهة محتملة مع ريال مدريد ومبابي

ورفض الخليفي الانشغال بالمواجهة المحتملة أمام ريال مدريد، مشددًا:

"نفكر فقط في مباراة بايرن، الفوز بها هو هدفنا الحالي، وبعدها سيكون لكل حادث حديث".

وأشاد رئيس باريس سان جيرمان بتنظيم البطولة في نسختها الأولى بنظام الـ32 فريقًا، وقال:

"البطولة ناجحة من جميع الجوانب، ورغم بعض الانتقادات، فهي تُعد سوقًا جديدًا لكرة القدم وتفتح آفاقًا اقتصادية مهمة للأندية. نحن سعداء وفخورون بالمشاركة".

ديمبلي والكرة الذهبية

وفيما يخص فرص جناح الفريق عثمان ديمبلي في التتويج بالكرة الذهبية، صرّح الخليفي:

"قدم موسماً مميزاً، وإذا لم يُتوج بالجائزة، فهذه مشكلة تخص المعيار ذاته. بالنسبة لي، الأهم دائمًا هو أداء الفريق ككل، وديمبلي أحد أبرز عناصرنا".