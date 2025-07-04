مصر تهزم نيجيريا وتتوج ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة الهوائية

توج المنتخب الوطني للريشة الطائرة الهوائية بلقب بطولة إفريقيا المقامة حاليًا في العاصمة الغانية أكرا، وذلك بعد فوزه المستحق على نظيره النيجيري في المباراة النهائية.

وكان منتخبنا الوطني قد استهل مشواره في البطولة بحصد وصافة المجموعة الثالثة، قبل أن يفوز على منتخب جنوب إفريقيا في ربع النهائي، فيما تفوق على منتخب موريشيوس في نصف النهائي، قبل أن يفوز على المنتخب النيجيري في النهائي.

وكان المنتخبان المصري والنيجيري قد ضمنا الصعود لنهائيات كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها بالإمارات العربية المتحدة حيث يصعد أول وثاني البطولة القارية للبطولة المونديالية، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ اللعبة بمصر.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 8 لاعبين وهم: "عاليا عمرو الغندور - فاطمة محمد ربيع - لجين أشرف - ندى شريف محمد - أحمد علي البهنساوي - محمود منتصر محمود - عبد الرحمن مجدي عبد الستار - علي أشرف محمود"، ويشرف على المنتخب فنيًا منير فايز.

‎وتعد هذه المشاركة هي الأولى من نوعها للمنتخب المصري في بطولة إفريقيا للريشة الطائرة الهوائية، وظهر فيها منتخبنا الوطني بأداء مميز لاقى إعجاب وإشادة جميع متابعي البطولة.

‎واستعد المنتخب المصري للبطولة من خلال معسكر تدريبي مكثف أُقيم على ملاعب نادي هليوبوليس بمدينة الشروق، ركز خلاله الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية وتحسين الجوانب الفنية والخططية.