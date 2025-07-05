حازم إمام: شيكابالا كان يستحق الاستمرار لموسم إضافي

علّق حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على قرار اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن القرار جاء مفاجئًا وصادمًا لمحبي القلعة البيضاء.

وفي تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك، قال إمام: "شيكابالا من أمهر اللاعبين الذين لعبت إلى جوارهم ورأيتهم داخل الملاعب، وكان بمقدوره مواصلة العطاء لموسم آخر على الأقل".



وأضاف: "ما حققه شيكابالا على مدار مشواره يجعله أحد أعظم من ارتدوا قميص الزمالك، وقد أنهى مسيرته ببطولة كأس مصر، وهي نهاية تليق بتاريخه الكبير".

وأشار حازم إمام إلى أن شيكابالا يمتلك من الكاريزما والخبرة ما يؤهله للنجاح في أي مجال يختاره، سواء في التدريب أو الإدارة أو حتى الإعلام، مؤكدًا: "شيكابالا نجم داخل وخارج الملعب، وسيكون له مستقبل مشرق أينما قرر أن يتجه".

وكان شيكابالا قد أعلن رسميًا اعتزاله كرة القدم، ليطوي صفحة من المجد مع الزمالك شهدت تتويجه بـ 18 لقبًا، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ النادي الأبيض، بعد مسيرة بدأت بقميص الزمالك منذ شبابه وحتى لحظة الوداع.