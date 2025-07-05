القباني: مجلس الزمالك تعاقد مع جون إدوارد "علشان يشيل الليلة"

أشار وائل القباني مدير الكرة السابق بنادي الزمالك إلى أن مجلس الإدارة قرر تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي علشان يشيل الليلة.

وقال القباني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "من وجهة نظري لا يصح أبدا أن يأتي شخص في منصب جديد ويقوم بتفوير الحرس القديم بالكامل".

وأضاف: "هدف مجلس الزمالك من التعاقد مع جون إدوارد هو رفع الضغط عنهم وتصديره في الأزمات".

وتابع: "مش حابب تعيين مدير كرة من خارج الزمالك لأن كده أنت بتقول إن مفيش حد من أبناء الزمالك يصلح".

وأكمل: "التتويج بكأس مصر نجاح لنا رغم الأزمات، وسبب رحيلي إنهم مش عايزين الحرس القديم يكون موجود وده مش صح".