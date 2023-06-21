10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون.. رقم 6 ستبهرك| تابع

يعد الملك توت عنخ آمون أحد أشهر الفراعنة في التاريخ المصري، والذي انتشرت حوله العديد من الأساطير والشائعات. ومن بين أهم ما يثير الفضول حول توت عنخ آمون هو مقبرته الغامضة التي عثر عليها في عام 1922، والتي كشفت عن العديد من الكنوز والآثار الثمينة. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الأسرار والغموض المحيطة بهذا الفرعون، والتي يحاول العلماء والمؤرخون حلها.

ويعد توت عنخ آمون هو الفرعون الذي حكم مصر في عصر الدولة الحديثة، ويعتبر واحدًا من أشهر الفراعنة في التاريخ المصري. وفيما يلي 10 معلومات مجهولة عن توت عنخ أمون:

10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون

1- يعتقد العديد من المؤرخين أن توت عنخ آمون كان يبلغ من العمر 9 سنوات فقط عندما تولى الحكم، ويُعتبر بذلك أصغر فرعون في تاريخ مصر.

عبادة أصلية

2- يعتبر توت عنخ أمون من الفراعنة الذين حرصوا على إعادة العبادة الأصلية لآلهة مصر، وأعاد بناء العديد من المعابد التي دمرتها الحكومات السابقة.

3- كان توت عنخ آمون معروفًا بحبه للصيد، وكان يحتفظ بالعديد من الأسلحة والأدوات المستخدمة في الصيد في مقبرته.

4- عُثر على مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك في الضفة الغربية لنهر النيل، ويعتبر اكتشافها من أهم الاكتشافات الأثرية في التاريخ.

مقابر الفراعنة

5- دُفِن توت عنخ آمون بمقبرة لم يكتشفها أي شخص قبل اكتشافها في عام 1922، وكانت المقبرة محفوظة بشكل جيد جدًا، ولم يتم تعرضها للنهب على عكس معظم المقابر الفرعونية.

6- اكتشف العالم الأشهر في مجال الآثار، هوارد كارتر، مقبرة توت عنخ أمون في عام 1922 بعد عمليات حفر طويلة استغرقت عدة سنوات.

7- وجد في مقبرة توت عنخ آمون العديد من الكنوز والآثار الثمينة، بما في ذلك تاجه الشهير الذي كان يرتديه عندما توفي، والذي يزن حوالي 11 كيلوجرامًا.

مرض توت عنخ آمون المجهول

8- يعتقد العلماء أن توت عنخ آمون توفي في سن مبكرة، وأن سبب وفاته كان مرضًا مجهولًا قد أصابه.

9- تمتلك مقبرة توت عنخ آمون العديد من الأسرار والألغاز التي لا يزال العلماء يحاولون حلها، وتعتبر واحدة من أهم المصادر لفهم الحضارة المصرية القديمة.

10- توجد شائعات حول لعنة توت عنخ آمون، ويقول البعض إنها تلاحق كل من يتعامل مع مقبرته، ولكن هذه الشائعات ليست أكثر من خرافات وأساطير لا أساس لها في الواقع، لا يوجد دليل علمي على وجود لعنة توت عنخ أمون، ويمكن تفسير هذه الشائعات بأنها مجرد تصورات وخرافات شائعة في الثقافة الشعبية.