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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

7 أسباب.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

تمثال من الذهب -
تمثال من الذهب - العصر الفرعوني

كان الذهب عند الفراعنة شيئًا مقدسا، إذ ظل طوال التاريخ من أغلى المعادن وأكثرها جاذبية للإنسان، وقد كان له دور كبير في حضارات العالم القديم ومنها حضارة مصر القديمة. فقد كان الذهب يعتبر رمزًا للقوة والجمال والثراء في الحضارة المصرية القديمة، وقد ازدهرت صناعة التعدين والتجارة في الذهب في مصر القديمة لتصبح مصدرًا هامًا للثروة والإقتصاد.

أسباب جعلت المصريون القدماء يستخدمون الذهب

 

1- في عصر الفراعنة، كان الذهب يستخدم في العديد من الأغراض الفنية والدينية والسياسية، وساعد الازدهار الاقتصادي والثقافي لمصر القديمة في تحقيق ازدهار لصناعة التعدين والتجارة في الذهب.

 

2- تقع مصر في منطقة غنية بالموارد المعدنية، وخاصة في منطقة الصحراء الشرقية، حيث يوجد العديد من مناجم الذهب وكان الفراعنة يستخدمون التكنولوجيا المتقدمة في التعدين، وكانوا يستخدمون الكثير من العمالة البشرية والحيوانية في التعدين.

3- صناعة التعدين في الذهب ساهمت في تعزيز التجارة والتبادل التجاري مع الدول المجاورة والبعيدة، وكان الذهب يستخدم كعملة تجارية في الصفقات التجارية. وكان الذهب يستخدم أيضًا في صناعة الحلي والمجوهرات والأدوات الدينية والسياسية، وكان يستخدم في بناء المعابد والأهرامات والمقابر الملكية.

 

4- كان الذهب يستخدم في صناعة الأدوات الزخرفية والدينية، مثل الأواني والمصابيح والتماثيل والمنحوتات. كما كان الذهب يستخدم في صناعة الأسلحة والدروع، وقد عثر على بعض الأسلحة والدروع المصنوعة من الذهب في مقابر الملوك والملكات الفراعنة.

 

5- استخدم الذهب في صناعة الأدوات الطبية والجراحية، وكان يستخدم لتصنيع الإبر والمشابك الجراحية وأدوات القياس والتشخيص. وكانت بعض هذه الأدوات مطلية بالذهب لتجنب الإصابة بالعدوى.

 

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الذهب.. رمز الأبدية 

 

6- يعتبر الذهب في الحضارة المصرية القديمة رمزًا للأبدية والخلود، وكان يستخدم في صناعة الأشياء الدينية والسياسية، مثل الأوشاح والأساور والخواتم والتيجان والأقراط والقلائد والعصي السحرية. وكان الذهب يستخدم في صناعة توابيت الملوك والملكات، وكان يوضع على الجثث والمقابر كرمز للحياة الأبدية.

7- استخدام الذهب في هذه الأغراض ساعد في تنمية صناعة الذهب في مصر القديمة وتعزيز الحضارة المصرية القديمة كحضارة غنية ومتقدمة في مجالات الفن والعلوم والتكنولوجيا. ويعتبر الذهب إرثًا حضاريًا هامًا في مصر القديمة، ولاتزال الحضارات الحديثة تقدر قيمته وجماله حتى يومنا هذا.

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