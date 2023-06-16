الجزائر ضيف شرف معرض بكين للكتاب|تفاصيل

تحلّ الجزائر ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب في الصين، في دورته الـ29، تحت شعار "الجزائر بكين ملتقى الثقافة والحضارات"، وذلك في الفترة بين 15 و 18 يونيو، بحسب بيان وزارة الثقافة الجزائرية.

وأوضحت الوزارة أن "احتفاء جمهورية الصين الشعبية بالجزائر في معرض بكين الدولي للكتاب يأتي بمناسبة الذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والصين، وفي سياق تعميق التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين".

وقال السفير الجزائري لدى الصين حسن رابحي، "إن الجناح الجزائري يتربّع على مساحة قدرها 500 متر مربّع، وسيُعرض فيه 814 عنواناً. كما سيتم توزيع 1769 كتاباً في ختام المعرض على مختلف المؤسسات الثقافية والجامعات والمكتبات الصينية.

وأوضحت الوزارة أن الجزائر ستشارك "في هذا الموعد الثقافي الدولي عبر وفد رفيع المستوى من وزارة الثقافة، يضمّ أسماء مهمّة في مجالات الكتابة والآداب والفنون، إلى جانب عرض عدد كبير من الإصدارات والكتب الجزائرية في مختلف المجالات المعرفية والأدبية".

200 ألف عنوان

سيشارك في المعرض 1500 دار نشر ومؤسسة ثقافية من 56 دولة، وسيتم عرض أكثر من 200 ألف كتاب صيني وعالمي، فضلاً عن تنظيم معرض افتراضي يُبرز أشكال النشر الناشئة لأدب الإنترنت، لإظهار نماذج أعمال النشر الجديدة.

كما سيعرض نظام "تورانغ"، المعروف بالميتافيرس للقراءة (Libraverse)، الذي طوّرته الشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير الكتب، وهو عبارة عن تجربة الانغماس في القراءة، والنزهة في الفضاء الافتراضي، والتجارة في المعارض الافتراضية، وعرض الملكية الفكرية الرقمية وغيرها.

وكانت الصين قد حلّت ضيف شرف معرض الجزائر الدولي في نسخته الـ23 سنة 2018