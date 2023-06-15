عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فراعنة بملابس فضائية| وصول المصريين القدماء للمريخ بين الحقيقة والشائعات

صدى البلد

تعد فرضية وصول الفراعنة إلى الفضاء أحد الشائعات التي طاردت حضارة الفراعنة على مر العصور، ومع ذلك فإن هذه الفرضية لا يوجد لها أي دليل تاريخي أو علمي يدعمها، لكنها عادة ما يتم الحديث عنها من جانب العامة، باعتبارها حقيقة. 

عالم الآثار المصري  الدكتور زاهي حواس، تحدث عن الأمر خلال وقت سابق، إذ وصف الأقاويل التي تدعي  وصول قدماء المصريين للفضاء أو وصول الفراعنة إلى المريخ وأنهم بـ«الخزعبلات»

وقال حواس لوكالة فرانس برس "هذا كذب لا أساس له" متهما مروجي هذه الأخبار بالسعي "لتحقيق نسب مشاهدة عالية على حساب العلم والحقيقة".

وأضاف: لم أقل يومًا إن قدماء المصريين وصلوا إلى المريخ" و"لم تقل وكالة الفضاء الأميركية إنها عثرت على آثار فرعونية هناك.. هذه خرافات لشغل الناس بخزعبلات لا أساس لها.

هل وصل الفراعنة للفضاء؟ 

 

1-  لا يوجد أي دليل يشير إلى أن الفراعنة وصلوا إلى الفضاء أو استخدموا تكنولوجيا فضائية. هناك بعض الشائعات التي تدعي ذلك، ولكنها غير صحيحة ولا تستند إلى أي دليل تاريخي أو علمي.

 

2- تعتبر فرضية وصول الفراعنة إلى الفضاء أمرًا مستحيلاً، حيث كانت التكنولوجيا في ذلك الوقت بسيطة ومحدودة، ولم تكن قادرة على تحقيق هذا الإنجاز الضخم.

 

3- لم يترك الفراعنة أية تسجيلات أو أدلة على استخدامهم لتكنولوجيا فضائية، ولم يتم العثور على أي أدلة علمية تدعم هذه الفرضية.

 

4- تعد فرضية وصول الفراعنة إلى الفضاء شائعة خاطئة لا يوجد لها أي أساس علمي.

فراعنة بملابس فضائية!

 

ليس هناك أي دليل تاريخي أو علمي يؤكد هذا الأمر. ومع ذلك، فإن بعض المؤيدين لهذه الفرضية يشير إلى بعض النقاط التي ينظرون إليها كأدلة على وصول الفراعنة إلى الفضاء.

من بين هذه النقاط، يذكر بعض المؤيدين أن بعض النقوش الفرعونية تصور رجالًا مرتدين لباس يشبه بعض الأزياء الفضائية الحديثة. ومع ذلك، فإن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن الفراعنة كانوا يرتدون ملابس فضائية أو يستخدمون تكنولوجيا فضائية.

 

الأهرامات.. أغراض فضائية

 

وتذكر بعض الشائعات أيضًا أن بعض الأهرامات تحتوي على أنظمة توجيه ومصابيح ومفاتيح، ويشير بعض المؤيدين إلى أن هذا يشبه تقنيات الفضاء الحديثة، ومع ذلك فإن هذه الأنظمة تم استخدامها بشكل أساسي كوسيلة لتسهيل العمليات الداخلية للأهرامات، ولا يوجد دليل على أنها كانت تستخدم لأغراض فضائية.

 

يمكن القول بأن فرضية وصول الفراعنة إلى الفضاء ليست فقط خلافًا للحقائق التاريخية والعلمية، بل إنها تعد من بين الشائعات الأكثر جدلاً وانتشاراً حول حضارة الفراعنة. ومع ذلك، يجب أن نتفهم الأسباب التي أدت إلى هذه الفرضية المثيرة للجدل.

صورة الفراعنة 

 

من بين الأسباب الرئيسية وراء هذه الفرضية هي عدم فهم دقيق لتاريخ الفراعنة وحجم التكنولوجيا المتاحة لهم في ذلك الوقت. وقد تسببت هذه الأفكار الخاطئة في تشويه صورة الفراعنة وإضفاء صورة سلبية عليهم، حيث تم تصويرهم كأشخاص يتبعون أفكارًا غريبة وخيالية.

 

معلومات خاطئة

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن هذه الفرضية ليست فقط خلافًا للحقائق والأدلة التاريخية، ولكنها انتشرت بشكل كبير بفضل وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. فقد أدى انتشار هذه الأفكار غير المدعومة إلى تشويه صورة الفراعنة وتسبب في نشر المعلومات الخاطئة وغير الصحيحة.

الفراعنة الفضاء حضارة الفراعنة هل وصل الفراعنة للفضاء فراعنة بملابس فضائية الأهرامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقدت النطق | نقل والدة محمد عادل إلى المستشفى بعد إعدامه

أسماء غير متوقعة.. الراحلون عن الزمالك فى الموسم الجديد

دفنه في عيادته.. تفاصيل جديدة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

غدر الصحاب| طبيب الساحل راح ضحية صديقه الدكتور.. دفنه في عيادته حتى تعفن وانبعثت رائحته

جوري بكر تنفصل عن زوجها

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

اللاعب متردد .. صدمة مدوية لـ الأهلي بشأن تجديد نجم الفريق

7 كلمات رددها كلما ضاقت عليك نفسك.. يفرج الله همك ويصلح حالك

موضوعات متعلقة

أثري: البحث عن قبري عامر وإبراهيم بن صالح ضرورة ليكونا أول الخالدين|تعرف عليهما

الأهرامات بناها الجن| أغرب 5 شائعات طاردت الفراعنة.. رقم 4 سيدهشك

وظائف شاغرة في وزارة الثقافة.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

رحيل عالم الاجتماع آلان تورين منظر ديناميات التغيير

قوة خارقة وعاشوا لمئات السنين.. 10 شائعات طاردت الفراعنة.. رقم 7 سيدهشك

بعد إعلانها رسميًا.. تعرف على اسم الفائز بجائزة يحيى الطاهر عبد الله| تفاصيل

محمد أبو الغار ناعيًا حمدي أبو جليل: لم يأخذ حقه

العجز دافع لتطور الكتابة| رحل اليوم.. نص كلمة حمدي أبو جليل بعد فوزه بجائزة نجيب محفوظ

ترشيحاتنا

فراعنة بملابس فضائية| وصول المصريين القدماء للمريخ بين الحقيقة والشائعات

فلسطين .. وزارة الصحة تعلن استشهاد شاب برصاص الاحتلال في اشتباكات نابلس

الري: اليوم ختام اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو

إسرائيل تطور منظومة جديدة لاعتراض الصواريخ فرط الصوتية

دفنه في عيادته.. تفاصيل جديدة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

من ذكر الله بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب سحرية تساعد على خفض مستوى الكولسترول في الدم

خطوة واحدة تفصلنا عن اكتشاف القباب المحيطة بمسجد الإمام الليث بن سعد|تفاصيل

بعد اختيار الفنانات له.. موضة الدنيم تحدث ثورة في عالم الأزياء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

فيديو

كسر العادات والتقاليد.. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهما بتصرف غير متوقع..شاهد

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

ماذا طلب محمد عادل قبل إعدامه ووالد نيرة يتبرع بـ 10 ملايين جنيه |فيديو جراف

دفنه في عيادته .. وانبعاث رائحته كشف الجناية | تفاصيل مؤلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ