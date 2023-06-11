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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أسطورة قوم عاد والأهرامات.. الشائعات تطارد أعظم بناء في تاريخ البشرية

صدى البلد

تعتبر الأهرامات في مصر واحدة من أهم المعالم الأثرية في العالم، فهي تجسد عظمة حضارة الفراعنة القديمة وتعد إحدى أهم رموز الحضارة المصرية القديمة، وتستقطب الأهرامات الملايين من الزائرين سنويًا للتعرف على أسرار هذه العجائب الهندسية العملاقة، ورغم عظمة بناء الأهرامات إلا أنه لسنوات طويلة ترددت حولها الكثير من الإشاعات، حيث حاول الكثيرون إضفاء صفة الغرائبية والألغاز، إذ زعموا أن قوم عاد هم من بنو الأهرامات.

هل بنى قوم عاد الأهرامات؟ 

 

ليس هناك دليل تاريخي يؤكد أن قوم عاد قاموا ببناء الأهرامات في مصر. فقوم عاد يعتبرون حسب التقاليد العربية القدماء شعباً عربياً قدماء، وكانوا يعيشون في جنوب شبه الجزيرة العربية قبل آلاف السنين، بينما الأهرامات تم بناؤها في مصر في فترة تاريخية مختلفة تمامًا.

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أسطورة قوم عاد وبناء الأهرامات 

 

يعود تاريخ بناء الأهرامات إلى حضارة الفراعنة في مصر القديمة، وكانت هذه الأهرامات قد بُنيت خلال الفترة من حوالي 2600 قبل الميلاد حتى 1700 قبل الميلاد، وتم استخدامها لدفن الملوك والملكات وأسرهم. ولقد امتد تاريخ هذه الحضارة لأكثر من ثلاثة آلاف عام، ولقد شهدت خلال هذه الفترة العديد من التطورات والإنجازات الهائلة في مجالات مثل الفن والعلوم والزراعة والهندسة.

وبالرغم من أن قصة قوم عاد وأسطورتهم تعتبر جزءًا من التراث العربي القديم، إلا أنها لا تمت لبناء الأهرامات في مصر بأي صلة.

 

حضارة قوية 

 

كانت حضارة الفراعنة في مصر القديمة حضارة قوية ومتطورة، وقد بُنيت الأهرامات خلال فترة الدولة القديمة والوسطى والجديدة، وتم استخدامها لدفن الملوك والملكات والأسر الملكية. وتتميز الأهرامات بتصميمها الهندسي الدقيق والمذهل، حيث تتميز كل أهرام بمقطع للقاعدة العلوية يشكل شكل مثلث متساوي الأضلاع، ويتقلص حجمه تدريجيًا حتى يصل إلى القمة.

وقد استخدم المصريون القدماء تقنيات هندسية متقدمة وأدوات بدائية لبناء الأهرامات، وكانت الأهرامات تمثل تحديًا هندسيًا كبيرًا للمصريين القدماء. وتم بناء الأهرامات بالملايين من القطع الضخمة من الحجر الجيري، وتم نقلها عبر النيل وتراكمها في المواقع المخصصة للبناء.

 

أهم الحضارات القديمة 

 

وكانت حضارة الفراعنة في مصر القديمة تتميز بالإنجازات العديدة في مجالات مثل الفن والعلوم والهندسة والزراعة والتجارة والكتابة. وقد تميزت بتطوير الطب والرياضيات والفلك، وكانت تعد واحدة من أهم الحضارات القديمة في العالم.

وتعد الأهرامات وغيرها من المعالم الأثرية في مصر جزءًا من التراث الثقافي الهام، وتجذب الملايين من الزوار من جميع أنحاء العالم لزيارة هذه المعالم والتعرف على التاريخ والثقافة المصرية القديمة.

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