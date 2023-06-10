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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مصر تتصدّر قائمة جائزة كتارا للرواية العربية 2023

صدى البلد

أعلنت "جائزة كتارا للرواية العربية" عن قائمة الستين للأعمال المشاركة في الدورة التاسعة، ضمن فئتَي الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، بمجموع 120 رواية مرشحة للفوز بالجائزة.

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القائمة الطويلة 

 

تضم فئة الروايات المنشورة روائيين من 14 بلداً عربياً، تصدّرت مصر القائمة بـ19 رواية، ثم سوريا بتسع روايات، وبعدها لبنان والأردن بخمس روايات لكل واحدة منهما، والكويت والمغرب بأربع روايات، والجزائر بثلاث روايات، والسعودية وعُمان والعراق وفلسطين بروايتين من كل دولة، ورواية واحدة لكُتّاب من السودان وتونس وموريتانيا

 

أما فئة الروايات غير المنشورة، فقد اشتملت على روائيين من 12 بلداً عربياً، تصدّرت مصر القائمة بـ13 رواية أيضاً، تلاها المغرب بـ11 رواية، ثم تونس بعشر روايات، وسوريا والجزائر بستّ روايات لكل منهما، ثم العراق بخمس روايات، وبعده لبنان والأردن واليمن بروايتين لكل دولة، وأخيراً السعودية والسودان وليبيا برواية واحدة لكل منها.

 

ونشرت الجائزة أسماء الروائيين وعناوين الروايات على الموقع الإلكتروني للجائزة بحسب الترتيب الأبجدي، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الفائزين بالتزامن مع "الأسبوع العالمي للرواية" بين 13 و20 أكتوبر 2023.

جائزة كتارا للرواية العربية، هي جائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا عام 2014، وتقوم المؤسسة بإدارتها وتوفير الدعم والمساندة والإشراف عليها.

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