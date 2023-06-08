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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أغرب 10 معتقدات عند الفراعنة.. رقم 6 ستبهرك

صدى البلد

تعد الحضارة الفرعونية واحدة من أهم الحضارات التي عرفها التاريخ الإنساني، وقد استمرت لأكثر من 3000 عام. كانت لدى الفراعنة معتقدات وعادات غريبة ومثيرة للاهتمام، والتي كانت تنم عن أسلوب حياة مختلف تمامًا عما نعيشه اليوم. في هذا الموضوع الصحفي، سنتحدث عن أغرب المعتقدات التي كانت لدى الفراعنة، بما في ذلك عاداتهم في الحياة اليومية ومعتقداتهم الدينية والطبية والثقافية. سنتناول في هذا الموضوع عدة معتقدات غريبة، مثل عادة حلق الشعر واللحية، والاعتقاد بأن الذهب كان لدى الآلهة فقط، والعديد من المعتقدات الأخرى التي تعكس أسلوب حياة مختلف تمامًا عما نعرفه اليوم.

 

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أغرب 10 معتقدات عند الفراعنة

 

1- كان لدى الفراعنة عادة مثيرة حيث كانوا يحلقون شعرهم ولحاهم بشكل دائم. وفي حالة وفاة أحد الفراعنة، كان يتم حلق شعر ولحيته ووضعها في تابوته معه.

 

2- كانوا يعتقدون أن الأموات يمكنهم استخدام الأشياء الحقيقية في الحياة الآخرة، لذلك كان يتم وضع اللوحات والأدوات اليومية في توابيت الفراعنة.

3- كان الفراعنة يستخدمون العسل كوسيلة للتخدير أثناء الجراحات الجراحية. وكانوا يستخدمون أيضًا الزيوت العطرية والأعشاب للتخدير.

 

4- كان الفراعنة يعتقدون أن الخبز كان مقدسًا، وكانوا يعتقدون أن إهماله أو إهداره كان يعني إهانة إلههم.

 

5- كان لدى الفراعنة عادة غريبة حيث كانوا يعتقدون أن الأقراط تحمي من الأمراض، فكانوا يضعون أقراطًا في أذنيهم، وكان لدى النساء الفرعونيات عادة وضع أقراط كبيرة جدًا.

6- كان الفراعنة يعتقدون أن اللحية كانت تمثل القوة والسلطة، لذلك كانوا يحلقون شعرهم ولحاهم بشكل دائم، وكانوا يرتدون بعض الأوشحة والأحزمة التي ترمز إلى القوة.

 

7- كان لديهم اعتقاد غريب حول الحياة الآخرة، حيث كانوا يعتقدون أن الأشخاص الذين يموتون يحتاجون إلى أجسادهم في الحياة الآخرة، ولذلك كان يتم حفظ الجثث في توابيت خشبية مزينة بالذهب والأحجار الكريمة.

 

8- اعتقد الفراعنة أن المومياوات كانت تحتوي على الروح، وأن الروح تحتاج إلى الجسد لتستمر في الحياة الآخرة، لذلك كان يتم حفظ الجسد بشكل جيد ووضعه في تابوت مزين بالذهب والأحجار الكريمة.

 

9- كان لدى الفراعنة مجموعة كبيرة من الألعاب، بما في ذلك لعبة السيت، وهي لعبة استراتيجية تشبه الشطرنج. كما كانوا يلعبون أيضًا لعبة السيف، وهي لعبة تشبه الجودو.

10- استخدم الفراعنة البطاطس كمادة للتغذية، حيث كانوا يستخدمونها لعلاج الالتهابات والتورمات. وكانوا يستخدمون أيضًا الثوم والبصل والعسل كعلاجات طبيعية للعديد من الأمراض.

الفراعنة الحضارة الفرعونية الجودو الأحجار الكريمة النساء الفرعونيات

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