إيران تدعو لتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد أمريكا وإسرائيل

دعا المندوب الإيراني بالأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد أمريكا وإسرائيل، ومحاسبتهما لانتهاكهما سيادة الدولة الإيرانية، وتنفيذ هجوم عسكري مفاجئ على الدولة الإيرانية.

ويجرم الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة انتهاك سيادة الدول بأي أعمال عدائية.

واندلعت الأزمة الإيرانية بمنطقة الشرق الأوسط أثناء تعثُر المفاوضات الإيرانية الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني.

وتفاقمت الأزمة بالهجوم الإسرائيلي ضد طهران في الـ 13 من يونيو بشكل مفاجئ عندما استهدفت تل أبيب المنشآت النووية الإيرانية نطنز، واغتيال كبار الشخصيات العسكرية الإيرانية والعلماء النوويين.

ودخلت طهران وإسرائيل في تبادل هجمات استمر لمدة 12 يوما، ثم تدخل الرئيس الأمريكي ترامب بتحقيق وقف إطلاق النار بين الطرفين.