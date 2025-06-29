المندوب الإيراني بالأمم المتحدة: تخصيب اليورانيوم لن يتوقف أبدا

قال المندوب الإيراني بالأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني اليوم الأحد بإن تخصيب اليورانيوم لن يتوقف أبدا حسب سي بي إس الأمريكية.

وذلك عقب إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تمسك بلاده بتخصيب اليورانيوم من أجل إنتاج الطاقة سلميا متمسكا بحقه الدولي المشروع في ذلك.

ووجهت أمريكا ضربة عسكرية بشكل مفاجئ لإيران خلال صراعها العسكري مع إسرائيل بسبب سعى طهران لإقامة منشآت نووية لتوليد الطاقة.

وردت إيران على الهجوم الأمريكي باستهداف قاعدة العديد ب16 صاروخ حتى توقفت الحرب بالمنطقة عقب 12 يوما بدعوة من الرئيس الأمريكي ترامب لتحقيق السلام،وإحياء المفاوضات النووية بين الطرفين من جديد،والتي رحب بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مطالبا بتخفيف العقوبات الأمريكية المالية على طهران.