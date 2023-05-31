بعد فوزه بجائزة التفوق للعلوم الاجتماعية.. السيرة الذاتية الكاملة للدكتور أحمد رجب

عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة..

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة فى الاجتماع اليوم الثلاثاء، فوز الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة والملحق الثقافى السابق بسفارة جمهورية مصر العربية بجمهورية أوزبكستان بجائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية لعام 2023، تقديرًا من المجلس الأعلى للثقافة لجهوده العلمية والثقافية والإدارية وإنتاجه العلمى والثقافى المتميز.



وأوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار أن الدكتور أحمد رجب له خدمات جليلة للوطن الذى كان يحمل قضاياه أثناء وجوده بأوزبكستان حيث وظّف دراسته لتاريخ وآثار وحضارة مصر وارتباطها بدول العالم وقام بدعوة كبرى شركات السياحة هناك لعمل برامج سياحية لرحلات شارتر من أوزبكستان ويضاف إليها قرغستان من العاصمة بشكيك وكازاخستان من استانا أو الماتا تحت اسم "زيارة أجدادكم في مصر" حيث أن أحمد بن طولون من بخارى بأوزبكستان ومحمد بن طغج الإخشيدى من فرغانة بأوزبكستان والسلطان المنصور قلاوون وأبناؤه السلطان الناصر محمد بن قلاوون والسلطان الناصر حسن والسلطان الأشرف خليل وغيرهم من سلاطين المماليك أصولهم من أوزبكستان واستمرت الرحلات حتى عام 2011.

أحمد رجب.. سيرة ذاتية



وعمل الدكتور أحمد رجب ملحقًا ثقافيًا لمصر في أوزبكستان، ومدير المركز الثقافي المصري بطشقند ( 2008 - 2011)، ومثّل وزارة التعليم العالي بالهيئة العليا للمتاحف بمجلس الوزراء وهو عضو اللجنة العليا للنشر بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية منذ 2017 وعضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة

كما شغل عضوية اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بوزارة الآثار وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ومقرر سيمنار التاريخ والآثار الإسلامية بالجمعية المصرية التاريخية وعضو المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب وعضو اتحاد المؤرخين العرب والجمعية السلطانية للعمارة بالهند وجمعية العمارة والبناء بالأكاديمية الروسية للعمارة بطشقند، وهو المقرر الدولي الأول لتاريخ وآثار المشرق الإسلامي – جامعة القاهره منذ 2013 ومثّل مصر في عشرات المؤتمرات الدولية والمهرجانات الثقافية ورأس بعثة مصر الثقافية والتعليمية في معظم الفعاليات الثقافية والعلمية في دول آسيا الوسطي واشرف علي الأسابيع الثقافية المصرية من 2008 – 2011 ووقع 28 اتفاقية دولية بين مصر وآسيا الوسطي في كافة المجالات العلمية والثقافية.



وحصل علي وسام جمهورية أوزبكستان من الطبقة الأولى بمرسوم رئاسى من فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضياييف فى 28 أغسطس 2020



وكما حصل على العديد من الجوائز والدكتوراة الفخرية والميداليات والدروع وشهادات التقدير من مصر والسعودية والإمارات والكويت والهند وروسيا وأوزبكستان، وأشرف علي وناقش أكثر من مائة وثمانين رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعات مصر والدول العربية وآسيا الوسطي باللغتين العربية والإنجليزية في الآثار والتاريخ والحضارة الإسلامية والعلاقات الدولية.



حكّم أكثر من 200 بحث بمجلات دولية ومحلية واقليمية، وله 23 كتاب منشور باللغات العربية والإنجليزية والروسية والأوروبية في التاريخ والحضارة الاسلامية، وعشرات الأبحاث العلمية في الآثار والكتابات العربية والفنون الاسلامية، والحضارة منشوره بمصر والدول العربية والأجنبية.



قام بالتدريس فى عدة جامعات منها جامعة القاهرة والإسكندرية والفيوم والأزهر وعين شمس وأسيوط وسوهاج وجنوب الوادي والمنيا وطنطا والزقازيق.



وفى خارج مصر جامعات الامارات العربية المتحدة وجامعة الملك سعود بالرياض وجامعة الكويت - وجامعات دلهي واليجار بالهند - والأكاديمية الروسية للعمارة وجامعة طشقند - وجامعة بخاري - وجامعة سمرقند - وجامعة اورجانش - وجامعة الدبلوماسية بطشقند - وجامعة بخاري الدولية – وجامعة سمرقند – وجامعة خوارزم.



له العديد من المؤلفات منها من إصدار الدار المصرية اللبنانية، تاريخ وعمارة المساجد الأثرية فى الهند 1997، المسجد الحرام بمكة المكرمة ورسومه فى الفن الإسلامى 2000، المسجد النبوى بالمدينة المنورة ورسومه فى الفن الإسلامى 2000، تاريخ وعمارة المزارات والأضرحة الأثرية الإسلامية فى الهند 2005، تاريخ وعمارة الدور والقصور والاستراحات والحمامات الأثرية الإسلامية فى الهند 2006، قلاع وحصون وأسوار وبوابات المدن الأثرية الإسلامية فى الهند 2009.