بعد سنوات من الجدل.. تعرف على متوسط أطوال وأعمار الفراعنة|تفاصيل

تعد الحضارة الفرعونية من أشهر الحضارات القديمة في التاريخ، وقد تمت دراسة حياة الفراعنة وثقافتهم بشكل واسع. ومن المعروف أن الفراعنة كانوا يتمتعون بمظهر جسدي مميز، وكانوا يعتبرون القوة البدنية من أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها الفرعون.

عالم الآثار الشهير الدكتور زاهي حواس تحدث عن الأمر في إحدى مقالاته إذ ذكر خلالها طول الفراعنة القدماء وذكر أن طولهم كان يتراوح بين 165-170 سم، وهذا يشير إلى أن الفراعنة كانوا يتمتعون بمظهر جسدي متوسط الطول.

ويعتبر ذلك متوسطاً مقارنة بالأعصار الحديثة، حيث يبلغ متوسط طول الرجال على مستوى العالم حوالي 175 سم.

متوسط وفيات الفراعنة

أما بالنسبة لأعمار الفراعنة، فكانت تتراوح بين 30-40 عاماً في المتوسط. وكانت الأمراض والعوامل البيئية والحروب والتغيرات الاجتماعية من بين العوامل التي تؤثر على متوسط العمر لدى الفراعنة. ومن المعروف أن بعض الفراعنة عاشوا لفترات أطول، مثل رمسيس الثاني الذي عاش حتى سن الثمانين، بينما توفي بعضهم في سن مبكرة، مثل توت عنخ آمون الذي توفي في سن الثامنة عشرة.

أمر مثير للجدل

ويعتبر تحديد متوسط العمر والطول لدى الفراعنة قضية مثيرة للجدل، حيث يتم الاستناد في ذلك إلى الأدلة الأثرية والتاريخية المتاحة. وقد يختلف متوسط العمر والطول بين الفراعنة المختلفين، حيث يمكن أن يكون هناك اختلاف في الوراثة والظروف البيئية والغذائية والممارسات الثقافية بين الأقاليم المختلفة في مصر القديمة.

وبشكل عام، فإن دراسة حياة الفراعنة ومتوسط العمر والطول لديهم يمكن أن تساعد في فهم طبيعة الحياة في مصر القديمة واستكشاف أهم العوامل التي تؤثر على الصحة والحياة البشرية في الأماكن القديمة.