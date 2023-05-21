عن روايته تغريبة القافر.. العماني زهران القاسمي يفوز بجائزة البوكر للرواية العربية|تفاصيل

أعلنت جائزة البوكر منذ قليل عن فوز الروائي العماني زهران القاسمي بالجائزة عن روايته تغريبة القافر.

الجدير بالذكر أن الأعمال الأدبية التي صعدت للقائمة القصيرة هي: "مُنّا" للجزائري الصديق حاج أحمد، و"حجر السعادة" للعراقي أزهر جرجيس، و"كونشيرتو قورينا إدواردو" لليبية نجوى بن شتوان، و"أيام الشمس المشرقة" للمصرية ميرال الطحاوي، و"الأفق الأعلى" للسعودية فاطمة عبد الحميد، و"تغريبة القافر" للعماني زهران القاسمي.

زهران القاسمي

زهران القاسمي.. سيرة ذاتية

زهران القاسمي شاعر وروائي عُماني، من مواليد دماء والطائيين، سلطنة عُمان، عام 1974. صدر له أربع روايات: "جبل الشوع" (2013)، " القنّاص" (2014)، "جوع العسل" (2017) و"تغريبة القافر" (2021)، بالإضافة إلى عشرة دواوين شعرية و"سيرة الحجر 1 (قصص قصيرة، 2009) و و"سيرة الحجر 2" (نصوص، 2011).