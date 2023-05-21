عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عن روايته تغريبة القافر.. العماني زهران القاسمي يفوز بجائزة البوكر للرواية العربية|تفاصيل

صدى البلد

أعلنت جائزة البوكر منذ قليل عن فوز الروائي العماني زهران القاسمي بالجائزة عن روايته تغريبة القافر.

الجدير بالذكر أن الأعمال الأدبية التي صعدت للقائمة القصيرة هي: "مُنّا" للجزائري الصديق حاج أحمد، و"حجر السعادة" للعراقي أزهر جرجيس، و"كونشيرتو قورينا إدواردو" لليبية نجوى بن شتوان، و"أيام الشمس المشرقة" للمصرية ميرال الطحاوي، و"الأفق الأعلى" للسعودية فاطمة عبد الحميد، و"تغريبة القافر" للعماني زهران القاسمي.

 

زهران القاسمي

مصر الجديدة تحتفل بمرور 118 سنة على إنشائها|تفاصيل

مفاجأة.. ما سبب اختفاء أغلب بيوت الفراعنة؟ |تفاصيل

6 روايات عربية تتنافس على جائزة «البوكر»

مفاجأة|علماء الآثار يحسمون الجدل.. هل بنى اليهود الأهرامات؟

عبد الفتاح كيليطو.. المغرب والسعودية تكرمان الفائز بجائزة الملك فيصل للآداب

قطع الأنف والنبذ المجتمعي .. اِعرف عقوبة الخيانة الزوجية في مصر الفرعونية

تفاصيل جديدة.. لماذا منح بوتين الكنيسة الأرثوذكسية أيقونة الثالوث لأندريه روبليف؟

مفاجأة.. لماذا احتفظ الفراعنة بـ أمعائهم المحنطة داخل أوانٍ كانوبية؟

معهد العالم العربي في باريس يحيي الذكرى الـ 70 لنكبة فلسطين بالفنون

رواية الغرق للأديب السوداني حمور زيادة تصل للقائمة القصيرة بجائزة لي لوريانتال

زهران القاسمي.. سيرة ذاتية 

 

زهران القاسمي شاعر وروائي عُماني، من مواليد دماء والطائيين، سلطنة عُمان، عام 1974. صدر له أربع روايات: "جبل الشوع" (2013)، " القنّاص" (2014)، "جوع العسل" (2017) و"تغريبة القافر" (2021)، بالإضافة إلى عشرة دواوين شعرية و"سيرة الحجر 1 (قصص قصيرة، 2009) و و"سيرة الحجر 2" (نصوص، 2011).

زهران القاسمي جائزة البوكر الفائز بجائزة البوكر الروائي الأردني زهران القاسمي تغريبة القافر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

مصر الجديدة تحتفل بمرور 118 سنة على إنشائها|تفاصيل

مفاجأة.. ما سبب اختفاء أغلب بيوت الفراعنة؟ |تفاصيل

6 روايات عربية تتنافس على جائزة «البوكر»

مفاجأة|علماء الآثار يحسمون الجدل.. هل بنى اليهود الأهرامات؟

عبد الفتاح كيليطو.. المغرب والسعودية تكرمان الفائز بجائزة الملك فيصل للآداب

قطع الأنف والنبذ المجتمعي .. اِعرف عقوبة الخيانة الزوجية في مصر الفرعونية

تفاصيل جديدة.. لماذا منح بوتين الكنيسة الأرثوذكسية أيقونة الثالوث لأندريه روبليف؟

مفاجأة.. لماذا احتفظ الفراعنة بـ أمعائهم المحنطة داخل أوانٍ كانوبية؟

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل السلطان هيثم بن طارق في قصر الاتحادية

مستشار الرئيس الفلسطيني: قوات الاحتلال تتحمل مسئولية تداعيات اقتحام الأقصى

تغريم فيسبوك 746 مليون يورو لإساءة استخدام معلومات المستخدم

بيان عاجل من الحكومة الفلسطينية بشأن نية الاحتلال الإسرائيلي هدم 57 مدرسة

مفرمة لحم.. بايدن يعلن عن خسائر كارثية للجيش الروسي في معارك باخموت

أتربة ورمال تضرب 5 مناطق.. الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية الأفقية غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انقسام آراء الصحافة الإنجليزية والأمريكية حول فيلم Killers Of The Flower Moon

كلب الجيران.. حيوان يتسبب في إصابة مأساوية لعجوز ببريطانيا.. صور

طعام رخيص موجود بالمنزل يحمي من أمراض القلب المميتة

في اليوم العالمي للشاي .. 10 حالات يجب الامتناع فيها عن تناوله

فيديو

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ