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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مصر الجديدة تحتفل بمرور 118 سنة على إنشائها|تفاصيل

صدى البلد

أعلنت مبادرة تراث مصر الجديدة عن انطلاق أسبوع مصر الجديدة تحت شعار "خِبري هليوبوليس" أو "إشراقة جديدة لمصر الجديدة"، وذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده في غرناطة للاحتفال بمرور ١١٨ عام على إنشاء ضاحية مصر الجديدة وتحت رعاية كل وزاراتي السياحة والأثار والاتصالات، ومحافظة القاهرة، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
 

حضر المؤتمر الصحفي كل  من  شكري أسمر -رئيس مجلس أمناء مؤسسة تراث هليوبوليس، و هالة الأسمر -منسق مبادرة تراث مصر الجديدة، تامر ناصر -المدير التنفيذي لشركة مصر الجديدة، و د. خالد العادلي رئيس مجلس ادارة شركة مصر الجديدة
 

حماية الحي التراثي 

 

وتطلق مؤسسة تراث هليوبوليس للعام الثاني على التوالي مهرجان "أسبوع مصر الجديدة" Heliopolis Anniversary Week “H.A.W” في الفترة ما بين ١٨ و٢٥ مايو للاحتفال ب١١٨ عام على إنشاء ضاحية مصر الجديدة في تعاون بين جميع الجهات الرسمية والسكان وأصحاب الأماكن الخاصة للاحتفال بهذا الحي المميز ككل عام. إن هليوبوليس، مدينة الشمس تسعى إلى ميلاد جديد والسطوع بهدف حماية جودة الحياة في منطقة مصر الجديدة وإعادة إحياء مبانيها التراثية في مسيرة تشاركية ما بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بدأناها منذ ١١ عام.
من جانبه، أعرب الأستاذ شكري عن فخره بتحقيق حلم المؤسسة وحلمه الشخصي في حماية الحي التراثي ومبانيه من الهجمات الشرسة التي تؤثر على هذه الكنوز وجودة الحياة في الحي العريق. وذلك من خلال حماية العديد من ثروات مصر الجديدة التراثية وزيادة الوعي لدى السكان والمسؤولين التنفيذيين والتشريعيين، وزيادة الانتماء لهذا الحي العريق.

وأضاف شكري: "نجحنا في الفترة الأخيرة في تحقيق الكثير من التغيير من خلال إصدار اشتراطات منطقة مصر الجديدة الخاصة من قبل جهاز التنسيق الحضاري عام ٢٠١٤، وتأثير وضع المادة ٥٠ في الدستور المصري لحماية التعددية الثقافية والتراث المصري المعنوي والمادي والحضاري. كما تم ترميم قصر البارون والسلطانة ملك ومدينة غرناطة ومباني منطقة الكوربة وروكسي. وتسعى المؤسسة هذا العام إلى إيجاد تمويل لترميم كنيسة البازيليك، قلب مصر الجديدة التراثية، والتي يدفن بها البارون إمبان."
 

بعد انطلاقه.. ننشر جدول فعاليات «أسبوع مصر الجديدة»

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حماية مباني تراثية

وتهدف هذه الاحتفالية إلى تعزيز الوعي بمكانة مصر الجديدة وتراثها وضرورة حماية مبانيها التراثية وتحسين جودة حياة سكانها، وتسليط الضوء على الحلول الممكنة لحل مشكلات هذا الحي ذو الطبيعة الخاصة والمعوقات، وذلك من خلال أسبوع يفتح ويستغل أماكن تراثية مختلفة في تقديم محتوى ثقافي وفني وتوعوي. وليحتوى التراث هذه الأنشطة مع جولات وتعريف بمعالم هذا الحي لمحاولة خلق مقصد سياحي جديد في مصر. ولأن العمل الجماعي المشترك هو السبيل لتحقيق الأهداف فإننا نسعى منذ العام الأول في التعاون مع جهات عدة حكومية وغير حكومية للمشاركة معنا في هذا الأسبوع. ونذهب إليهم بتنظيم نشاطات ليكون أسبوعًا يجعل من معالم مصر الجديدة وأماكن بداخله مليئة بالحياة والنشاط ومزار لسكان الحي وزائريه.
 

مصر الجديدة انصهر فيها العديد من الطرق المعمارية الجديدة والمبتكرة، والتي دمجت الطراز الإسلامي مع الطراز الهندوسي والأوروبي، وتمتاز المدينة باتساع شوارعها وحسن تخطيطها ومناطقها الخضراء العدة. ويعد قصر البارون الذي انتهي بناته عام ١٩١١م أكبر شاهد علي هذا التنوع، حيث استوحي تصميمه المهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل من طراز المعابد الكمبودية. وحي مصر الجديدة به عديد من القصور التاريخية المهمة في مقدمتها قصر البارون إمبان، قصر السلطانة ملك (زوجة السلطان حسين كامل)، وأيضا هليوبوليس بالاس فهو من أشهر القصور في مصر، كونه مقر القصر الجمهوري، وكان في السابق فندقاً قام بتصميمه ألكسندر مارسيل.. 
 

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معارض مفتوحة 

 

جدير بالذكر أن برنامج الأسبوع يتضمن إقامة أربعة معارض فنية متنوعة منها المعارض المفتوحة وداخل الصالات في مبان تمثل علامات تراثية في الحي. وجولات تراثية للتعرف على معالم مصر الجديدة وزيارتها بتعاون من الجهات المالكة لهذه الأماكن لفتحها بشكل خاص للمشاركين، وكذلك سلسلة من الحلقات النقاشية ذات موضوعات متنوعة؛ ما يستعيد تاريخ مصر الجديدة وما يقدم طرح وحلول لمشاكل الحي كالتعديات على جودة الحياة والطرق، والمشاة، والتخطيط العمراني، والحفاظ على المباني التراثية، وتيسير ترميمها على أصحابها وإحياء المنطقة التراثية من خلال الفعاليات والتنشيط السياحي. هذه اللقاءات يتحدث فيها المتخصصون والمعنيون والمسؤولون وأهل الحي. ويسعدنا أن يكون أحد متحدثينا الصحفي والكاتب الفرنسي الشهير روبير سوليه والذي وُلد وعاش في مصر الجديدة حتى بلغ 18 عامًا والذي سيتحدث عن مصر الجديدة التي عاش فيها في فترة طفولته وتكوينه.
 

كما توجد الندوات والملتقيات الأدبية والحفلات الفنية والورش الفنية التعليمية. وكل هذا يقدم ما بين قصر البارون ومدينة غرناطة وقصر السلطانة ملك (السلطان حسين) وفيلا أوديسي وديزاين سنتر وفوتوبيا وقاعة حي مصر الجديدة وشوارع الكوربة وغيرها.

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