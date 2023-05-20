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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد انطلاقه.. ننشر جدول فعاليات «أسبوع مصر الجديدة»

صدى البلد

افتتحت الخميس فعاليات «أسبوع مصر الجديدة» بمدينة غرناطة بحي مصر الجديدة، والذي ينطلق هذا العام تحت شعار «إشراقة جديدة لمصر الجديدة»، حيث تستمر فعالياته حتى 25 مايو الحالي، والذي تنظمه مؤسسة تراث هليوبوليس، احتفالًا بمرور 118 عام على إنشاء حي مصر الجديدة. 

رئيس مجلس أمناء تراث هليوبوليس شكري أسمر ، تحدث في البداية عن فكرة تأسيس المؤسسة إذ أوضح أنهم في سنة 2011 وبعد ثورة يناير أردوا الحفاظ على تراث مصر الجديدة، وطابع المدينة بشكل كامل «أردنا أن نربط سكان الحي بمصر الجديدة من خلال هذه المبادرة، واستطعنا تحقيق العديد من الإنجازات وصرنا فاعلين داخل مجتمعنا.

وأضاف: فقد استطعنا بفضل جهود شركة مصر الجديدة ترميم مدرجات مدينة غرناطة والتي كانت معرضة للهدم خلال سنوات سابقة، كما أردنا ترميم قصر البارون وتحويله لمتحف، وهذا ما تحقق بالفعل بسبب جهود وزارة الآثار، بل وأصبح في النهاية متحفًا معني بتراث مصر الجديدة ككل، ثم بعده جرى ترميم وإعادة استغلال قصر السلطانة ملك، وهذا ما تحقق أيضًا خلال السنوات القليلة الماضية». 

 

طابع معماري 

 

وأضاف شكري أسمر: مصر الجديدة لا تزال كما هي رغم التدهورات التي حلّت بها؛ لذلك نسعى من خلال أسبوع مصر الجديدة تعريف الناس بقيمة هذا الحي من خلال الندوات المتنوعة التي نقيمها للسكان بداخله، كما نسعى لفتح حوار مع المسئولين والمجتمع المدني لإعادة ميلاد مصر الجديدة، وكذلك فتح لغة حوار مع المسئولين خاصة أنهم باتوا منفتحين على كثير من الأفكار التي تقدم إليهم خلال السنوات الأخيرة، للمحافظة على طابعها المعماري كما هو، صحيح أن مصر الجديدة حدثت لها بعض التعديات بسبب قطع الأشجار بداخلها، لكنها تظل مدينة مبهجة كما هي. 

الدكتور خالد العدلي رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تحدث قائلا: نحاول دائمًا أن نعيد مصر الجديدة لما كانت عليه منذ أن تم إنشاءها، وهذا الأمر يتطلب جهود جميع مؤسسات الدولة، وكذلك المجتمع المدني، لأن حي مصر الجديدة يحمل الكثير من المبان ذات القيمة التراثية؛ وبالتالي فالمطلوب ربط هذه المناطق الموجودة داخل الحي ببعضها البعض، فالمحاور المرورية شكلت عائقًا وفصلت الحي بشكل كامل، لذلك نحتاج لربطه خلال الفترة المقبلة، من خلال التعاون، ونحن كشركة مستعدين لتقديم المساعدة الفنية لهذا الأمر، لكننا نحتاج مساعدة وتضافر الجهود بكل تأكيد في نهاية الأمر. 

 

برنامج المعارض لأسبوع مصر الجديدة 118 عام 

 

  1. ميمورابيلية مصر الجديدة (قصر البارون إمبان) يوميًا من 9 صباحًا إلى 6 مساء (الدخول بتذاكر القصر).
  2. الساحة الفنية في مصر الجديدة في الثمانينيات (ديزاين سنتر 7 شارع بغداد) يوميًا عدا الأحد من 12 ظهرًا إلى 10 مساء (مجانًا).
  3. معارض مسابقة تراث مصر الجديدة للتصوير (22 شارع كليوباترا) الافتتاح يوم 23 مايو الساعة الخامسة مساء (مجانًا).
  4. معرض فناني مصر الجديدة التشكيليين (20 شارع البارون) يوميًا من 11 صباحًا حتى 8 مساء (مجانًا).

 

برنامج فعاليات أسبوع مصر الجديدة 

 

 

السبت 20-5-2023

 

 

حلقة النقاش الأولى: نشأة مصر الجديدة من خلال التعددية الثقافية 

7 مساء – غرناطة (التسجيل أونلاين) 

 

الأحد 21-5-2023

 

ورشة عمل عن المنظور الكروكي مع أشرف نصيف 

5 مساء أوديسي جاليري 

 

ندوة عن خطة التغلب على التعديات المؤثرة على جودة الحياة في مصر الجديدة 

5 مساء – قاعة حي مصر الجديدة (التسجيل أونلاين) 

ندوة أماكن تغزل حكايات مع مي خالد 

6:30 مساء – جاليري أوديسي 

 

الإثنين 22-5-2023

 

5:30 مساء - يوجا بين التراث – فيلا أوديسي – 20 شارغ البارون (الحجز أونلاين فقط) 

 

حلقة نقاشية حول.. الطرق والمشاة والتخطيط العمراني في مصر الجديدة 

7 مساء – ديزاين سنتر – 7 شارع بغداد (التسجيل أونلاين) 

 

الثلاثاء 23-5-2023

 

افتتاح معرض مسابقة تصوير تراث مصر الجديدة 

5:30 مساء – فتوبيا 

حلقة نقاشية حول المباني التراثية وترميمها في مصر الجديدة 

7 مساء – قصر السلطانة ملك (بدعوات خاصة) 

 

 

الأربعاء 24-5-2023 

 

ورشة عن الصحافة زمان في مصر الجديدة 

12 ظهرًا – قصر البارون 

 

حلقة نقاشية حول إعادة إحياء المنطقة التراثية بمصر الجديدة من خلال الفعاليات الثقافية والفنية والتنشيط السياحي 

7 مساء – ساحة فيلا أوديسي – 22 شارع البارون (ألتسجيل أونلاين)

 

الخميس 25-5-2023

 

حلقة نقاشية.. المدينة المستدامة 

6 مساء – قاعة فوتوبيا

 

الحفل الختامي لأسبوع مصر الجديدة

8 مساء – قاعة غرناطة 

أسبوع مصر الجديدة مدينة غرناطة حي مصر الجديدة قصر البارون إمبان ميمورابيلية مصر الجديدة أوديسي جاليري

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