صاحبة كتاب من الخوف إلى الحرية.. رحيل الكاتبة المصرية عفاف محفوظ

رحلت أمس فى الولايات المتحدة الأمريكية السيدة عفاف محفوظ صاحبة كتاب، من الخوف إلى الحرية، رحلة امرأة مصرية من الصعيد إلى ما وراء المحيط.

ويعد هذا الكتاب سيرة ذاتية للكاتبة عفاف محفوظ روتها على مدار سنتين إلى الصحفي خالد منصور، والذي قام بتحريرها ونشرتها الكتب خان للنشر- القاهرة فى مارس ٢٠٢٣.

عفاف محفوظ

نخيل المنيا وشاطئ فلوريدا

كانت هذه آخر كلمات عفاف محفوظ فى كتابها من الخوف إلى الحرية:

«لم أضمر شرًا لأحد في هذه الحياة ولا أخشى عقابًا في جحيم ما بسبب أفعالي، كما لا أتطلع لنعيم دائم في جنة موعودة بفضل ما قمت به. أجلس الآن على مقعدي في منزلي في فلوريدا وأنا أتذكر قصة حياتي، وأتحدث عنها، بينما أرنو إلى الساحة الكبيرة الخضراء أمام البناية، عبر النافذة الزجاجية الكبيرة، وأبتسم لأني أتخيل أحيانًا أنني أري نخيل المنيا على شاطئ بالم بيتش في فلوريدا».

