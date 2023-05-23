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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الوجه الأسود لـ بيكاسو.. ضربة حظ لامرأة أمريكية

صدى البلد

قبل سنوات عدّة، اشترت امرأة أمريكية أربعة أطباق خزفية من متجر "Salvation Army" في نيويورك، وذلك مقابل 8 دولارات، أي بمعدل دولارين لكل طبق، قبل أن تكتشف أنها قطع فنية نادرة أبدعها الرسام العالمي بابلو بيكاسو، ضمن سلسلة "Visage Noir".

ونقلت نانسي كافاليير اكتشافها عبر TikTok، وتمّت مشاركة الفيديو آلاف المرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تقول كافاليير: "إنه بينما كانت عائدة من العمل إلى المنزل، صيف عام 2017، توقّفت بجوار متجر في الممر الصيني، ولفتتني لوحات سوداء عليها وجوه هندسية مرسومة باليد، تفحّصتها وإذ بها صحون متوسطة الحجم وشكلها فريد".

أضافت: "كان سعر الطبق 1.99 دولار، فاشتريت الأربعة بثمانية دولارات، وقرّرت أن أزيّن بهم منضدة المنزل. وبعد عودتي مباشرة، بحثت عن أصل الصورة عبر الإنترنت، وأدركت أنني أملك شيئاً أكثر قيمة بين يديّ".

وأكدت أنها ذُهلت عندما أدركت أن اللوحات تنتمي إلى سلسلة "Visage Noir" لبيكاسو، وهي من السيراميك المرسوم يدوياً، التي تمّ إنتاجها في استوديو للفخّار في مدينة مادورا جنوب فرنسا، في أربعينيات القرن الماضي.

وقالت: "إنه لأمر جنوني أن أمتلك شيئاً وقّع عليه بيكاسو بنفسه، إذ عندما أدركت قيمتها الحقيقية، كدت أبكي، بل أغمي عليّ وغضبت من نفسي أيضاً".

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ودائع آمنة

 

اتصلت كافاليير بالعديد من دور المزادات في نيويورك، من بينها Sotheby’s وChristies وBonhams - للتحقّق من صحّة "اللوحات"، وتمّ تقييم كل قطعة منها بأسعار تصل إلى خمسة آلاف دولار.

في العام التالي، باعت السيدة ثلاثة من أطباقها الفنية في Sotheby’s مقابل 40 ألف دولار. أما القطعة الرابعة والأخيرة، التي تحمل توقيع بيكاسو ، فقد أحجمت عن بيعها، وقررت تخزينها في صندوق ودائع آمن، وكشفت أنها تخطط "لبيعها في غضون 20 عاماً وإعطاء المال لابنتي، للقيام برحلة حول أوروبا". 

وصفت كافاليير الأمر بأنه "أكثر الاكتشافات جنوناً على الإطلاق"، على الرغم من أنها ليست المرّة الوحيدة التي تحصل فيها على شيء مماثل، فقبل بضع سنوات، اشترت بالصدفة بدلة "ألكسندر ماكوين" من سوق للسلع الرخيصة والمستعملة، وذلك مقابل 20 دولاراً، وانتهى الأمر ببيعها بنحو 8 آلاف دولار! .

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