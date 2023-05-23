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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التراث الشعبي والتنمية البشرية في ثاني أيام أسبوع أطفال المحافظات الحدودية بدمياط

صدى البلد

استقبلت مدينة جابي للملاهي المائية، بمحافظة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، أطفال المحافظات الحدودية، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي السابع "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وعقب الجولة الترفيهية بالمدينة توجه الأطفال إلى قصر ثقافة دمياط الجديدة، لاستكمال الورش الفنية والثقافية المنفذة ضمن فعاليات المشروع. 

عن التنمية البشرية كان موضوع الورشة التي عقدتها سهام محمد مع الأطفال لتنفيذ كتاب من القماش الجوخ، يتضمن معلومات عن مفهوم التنمية بوجه عام والتنمية البشرية بوجه خاص، وكيفية تحقيقها من خلال التدريب التكنولوجي والاطلاع على الوسائط الرقمية والتكنولوجية المتعددة، سواء وسائل الاتصال المتزامن أو غير المتزامن وكيفية استخدامها لزيادة الإنتاج.

وفي ورشة الموائد المستديرة تحدث الكاتب فؤاد مرسي مع الأطفال عن التراث الشعبي من الحرف اليدوية، والذي يمكن الاعتماد عليه لتحسين دخل الأسرة من خلال تعلم الحرفة من ناقلي التراث وذلك بهدف الحفاظ على التراث، موضحا أن التراث ليس كلاما مرسلا، ولكنه ثقافة ومصدر دخل قومي.

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ورشة إلقاء الشعر

 

أما ورشة إلقاء الشعر فقام الشاعر مدحت العيسوي بتدريبات الإلقاء وتوزيع النصوص شعرية على الأطفال، كما نفذت عدة ورش حرفية في مجالات الخيامية للمدرب كريم خلف، ورشة مشغولات من الخرز للمدربة منى عبد الوهاب، وورشة الأركت الخشبي مع المدرب حسني إبراهيم لإنتاج قطع فنية ثنائية الأبعاد من الخشب المفرغ بتقنية الأركت. وفي ورشة الكلنكان قامت الفنانة فاطمة تمساح بتعريف الأطفال على مراحل تنفيذ القطع الفنية المراد إنتاجها بدءا من تحديد التصميمات وكيفية حفرها على الرقائق النحاسية باستخدام أدوات الحفر.

وبدأ الفنان مصطفى إسماعيل في ورشة المسرح الأسود بشرح الديكور المراد تنفيذه للعرض المسرحي باستخدام الإسفنج والألوان الفسفورية وكذلك عدد العرائس والشخصيات وكيفية تصنيعها.

وتم توزيع أدوار وشخصيات ورشة المسرح البشري على الأطفال للمخرجة رنا بركات، بينما بدأ الفنان محمد مصطفى باختيار الأعمال الفنية لتدريب الأطفال، كما واصل الفنان محمد الأوليمبي تدريب الأطفال في ورشة الفنون الشعبية على الخطوات وكيفية الحركة بهارمونى وتناغم بين أفراد الفريق، وفي ورشة "العلاج بالفن" شرحت الفنانة غادة عبد النبي للاطفال مرحلة الإيقاع الخطي والذي يعد أحد تمارين العلاج بالفن ويهدف للاسترخاء من خلال تقسيم اللوحة لخطوط رئيسية وأخرى فرعية يمكن تلوينها بسهولة.

وتستضيف قصور الثقافة 200 طفل من محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والشلاتين وحلايب وأبورماد "البحر الأحمر" والأسمرات "القاهرة"، خلال الفترة من 22 إلى 29 مايو الحالي، ضمن مشروع "أهل مصر" حيث يقام الأسبوع الثقافي بمحافظة دمياط، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقام بإشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، ويهدف المشروع لاكتشاف وتنمية مواهب أطفال مصر من أبناء المحافظات الحدودية ودمجهم بأقرانهم وتعريفهم بتاريخ بلدهم.

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