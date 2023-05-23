دفن في القاهرة| أبرز 15 معلومة مجهولة عن سيرة الفيلسوف العربي ابن خلدون

بعد احتفاء معرض أبوظبي للكتاب بمسيرته

يحتفي معرض أبو ظبي للكتاب في نسخته الحالية بإنجازات الفيلسوف العربي ابن خلدون، مؤسس علم الإجتماع، باعتباره "الشخصية المحورية" للدورة الحالية.

يعد أحمد بن خلدون هو عالم تاريخ وفيلسوف تونسي مسلم عاش في القرن الرابع عشر الميلادي. ولد في 27 مايو 1332 م في تونس وتوفي في 19 مارس 1406 م في القاهرة، مصر.

معلومات مجهولة عن سيرة ابن خلدون

1- درس القانون والفقه والأدب في شبابه، ونشر أول مؤلف له حول النحو عندما كان في العشرينيات من عمره.

2- كان يتقن العديد من اللغات، بما في ذلك العربية والفارسية والتركية والإسبانية واللاتينية واليونانية.

3- يُعتبر ابن خلدون من أوائل علماء الاجتماع في التاريخ، حيث قدم نظرية مبتكرة حول التاريخ والحضارة وتأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في تطور المجتمعات.

4- عمل ابن خلدون كدبلوماسي ووزير للعديد من الدول الإسلامية في شمال إفريقيا والأندلس، وشغل منصب مستشار للسلاطين والحكام في عصره.

5- نُشرت أشهر أعماله "المقدمة" في العام 1377 م، وهي موسوعة شاملة تتناول التاريخ والاجتماع والاقتصاد والجغرافيا والثقافة، وتُعد من أهم الكتب في تاريخ الفكر الإنساني.

6- تم ترجمة أعمال ابن خلدون إلى العديد من اللغات الأخرى، بما في ذلك الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية والإيطالية والصينية والروسية والتركية.

7- كان لابن خلدون تأثير كبير على الفلاسفة والمفكرين في العصور اللاحقة، بما في ذلك الفيلسوف الألماني إدموند هوسرل والفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو والاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز.

8- في عام 1974، تم تسمية جائزة ابن خلدون الدولية للتاريخ والاجتماع باسمه، وهي جائزة عالمية تمنح للباحثين والعلماء الذين يساهمون في تطوير التاريخ والاجتماع والعلوم الإنسانية بشكل عام.

9- كتب ابن خلدون عدة كتب في مجالات مختلفة، بما في ذلك الفلسفة والتاريخ والاقتصاد والاجتماع والثقافة. من أشهر كتبه "المقدمة" و "التعريف بإبداء المحاسن والمساوئ في ملك العرب والعجم" و "تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر".

10- توفي ابن خلدون في القاهرة، مصر، ودُفن في مقبرة الكريمة في القاهرة. وبعد وفاته، حظيت أعماله بشهرة واسعة في العالم الإسلامي وأوروبا، وأُعيد نشروترجمتها عدة مرات.

11- يُعد ابن خلدون مؤسس الاجتماع العلمي والتاريخ العلمي في العالم الإسلامي، وقدم نظرية مبتكرة حول التاريخ وتأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في تطور المجتمعات، وهو ما يعتبر مساهمة هامة في تطوير علم الاجتماع والتاريخ.

12- تأثر ابن خلدون بالأفكار الفلسفية والتاريخية والاقتصادية لعدة شخصيات، بما في ذلك الفيلسوف الإسلامي الأندلسي ابن رشد والمؤرخ الإسلامي الأندلسي ابن حيان والفيلسوف الإغريقي أرسطو.

13- تم تأثير أعمال ابن خلدون على العديد من الفلاسفة والمفكرين في العالم، بما في ذلك الفيلسوف الألماني إمانويل كانت والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو والفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل والفيلسوف الأمريكي رالف والدو إمرسون.

14- تعتبر أعمال ابن خلدون مصدر إلهام للعديد من العلماء والباحثين، وقد تم استخدام نظرياته وأفكاره في العديد من الدراسات الحديثة في مجالات الاقتصاد والاجتماع والتاريخ.

15- تم نشر أعمال ابن خلدون في العديد من اللغات الأخرى، بما في ذلك العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية والإيطالية والصينية والروسية والتركية وغيرها، مما يعكس شهرة أفكاره وتأثيره في العالم. ولا يزال يعتبر ابن خلدون واحدًا من أهم العلماء في التاريخ الإسلامي والعالمي، وقد تم تكريمه بعدة جوائز ومنح في العديد من الدول حول العالم، ولا يزال يتم دراسة أفكاره ونظرياته في المدارس والجامعات حتى يومنا هذا.