جائزة نوبل تتذكر مقولة فريدة للروائي العالمي نجيب محفوظ|تعرف عليها

نشرت الصفحة الرسمية لجائزة نوبل على فيسبوك اقتباس للروائي العظيم الراحل نجيب محفوظ والحائز على جائزة نوبل في الآداب.

وجاء على لسان نجيب محفوظ مقولته «إذا ما تركتني الرغبة في الكتابة يومًا، فأنا أريد أن يكون ذلك اليوم هو الأخير بالنسبة إليّ».

وجاء في المنشور أيضًا تعريفًا بالأديب العالمي «بدأ نجيب محفوظ الكتابة عندما كان في السابعة عشرة من عمره وحصل على جائزة نوبل في الأدب عندما كان يبلغ من العمر 76 عامًا، فقد عمل معظم حياته كموظف حكومي، وكان يكتب في المساء عند عودته من عمله إلى المنزل».

واستطرد: غالبًا ما استخدم محفوظ مسقط رأسه في القاهرة كخلفية لقصصه ذكر دافع جائزته أنه «من خلال الأعمال الغنية بالفروق الدقيقة - الآن واقعية بشكل واضح، فقد أصبحت الآن غامضة بشكل مثير للذكريات - فقد شكّل فنًا سرديًا عربيًا ينطبق على البشرية جمعاء».

إنتاج ضخم

الجدير بالذكر أن نجيب محفوظ ولد في القاهرة عام 1911، وقد عاش في هذه المدينة طوال حياته. بالتوازي مع مؤلفه عمل محفوظ كموظف حكومي في وزارة الثقافة لسنوات عديدة. منذ سن مبكرة ، كان قارئًا نهمًا. بعد الانتهاء من تعليمه الثانوي، التحق محفوظ بجامعة القاهرة حيث درس الفلسفة هناك، وبعد تخرجه في عام 1934، قرر عدم متابعة الدراسة، إذ أراد ممارسة الكتابة بشكل احترافي.



يتعامل نجيب محفوظ في مؤلفاته مع بعض الأسئلة الأساسية للحياة، بما في ذلك فكرة الوقت والمجتمع والأعراف والمعرفة والإيمان والعقل والحب. وغالبًا ما يستخدم مسقط رأسه في القاهرة كخلفية لقصصه ويتم تعيين بعض أعماله المبكرة في مصر القديمة. في وقت لاحق، أصبح العصر الحديث والحياة في مجتمع متغير محور كتاباته، على الرغم من أن بعض أعماله اللاحقة لها طابع صوفي أو ميتافيزيقي.

تتكون مجموعة أعمال نجيب محفوظ من أكثر من 30 رواية و 350 قصة قصيرة. وقد أنتجت العديد من قصصه في شكل سينمائي.