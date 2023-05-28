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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

لغز محير.. لماذا لم يعثر علماء الآثار على مومياء الملك خوفو حتى الآن؟

صدى البلد

لطالما كانت أهرامات الجيزة في مصر لغز حير الكثيرين، ومن المثير للاهتمام أنه لم يتم العثور على جثمان الملك خوفو داخل الهرم الأكبر حتى الآن، ولكن تم العثور على بعض الأدلة التي تشير إلى أنه قد تم نقل جثمانه إلى مكان آخر في وقت لاحق. ومن المحتمل أن يكون قد تم نقل جثمان الملك إلى مقبرة أخرى في المنطقة. ولكن حتى الآن، لم يتم العثور على مقبرة الملك خوفو الأصلية.

لا يزال البحث جارياً حتى يومنا هذا. ومن المعروف أن الملوك الفراعنة كانوا يدفنون في مقابرهم الخاصة التي تحتوي على الكنوز والمقتنيات الثمينة التي كسبوها خلال حياتهم، ولكن مقبرة الملك خوفو لم تتم العثور عليها بعد.

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مقبرة مدفونة

 

ولكن هناك بعض النظريات الجديدة التي تشير إلى وجود مقبرة أخرى للملك خوفو في منطقة الجيزة، ولكن لم تتم معرفة مكانها بعد. ومن المحتمل أن تكون المقبرة مدفونة تحت الأرض، أو ربما تكون مخبأة بشكل محكم، وقد تحتوي على كنوز ومقتنيات ثمينة. ولكن حتى الآن، لا يوجد أي دليل مؤكد على وجود مقبرة الملك خوفو في أي مكان آخر.

خوفو هرم خوفو مومياء الملك خوفو الفراعنة الهرم الأكبر

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