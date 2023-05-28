عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إعجاز علمي.. أساليب يستخدمها العلماء للبحث عن المقابر الفرعونية المفقودة

صدى البلد

تعد المقابر الأثرية، وخصوصًا الفرعونية من أكثر الأماكن التي تثير الفضول والإثارة، حيث تحتوي على الكثير من الأسرار والتحديات التي يحاول العلماء والباحثون في مجال الآثار كشفها. ومن بين هذه المقابر، تبرز المقابر الفرعونية في مصر، التي لا تزال تحوي العديد من الألغاز التي لم يتم الكشف عنها بعد، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت للعثور على هذه المقابر، إلا أن العثور عليها لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا للعلماء والمؤرخين.

 

تاريخ الإنسانية

 

ويتعلق لغز العثور على المقابر الأثرية بالعديد من العوامل، بدءًا من تغييرات التضاريس والتحديات التقنية والمشكلات السياسية التي تواجه العلماء في الكشف عن المواقع الأثرية. وتتطلب عملية البحث عن المقابر الأثرية استخدام تقنيات متطورة مثل الرادار والتصوير الجوي والفضائي، وإجراء الحفريات والتنقيبات في مناطق محددة. ومع ذلك، لا يزال العثور على المقابر الأثرية يتطلب الكثير من الصبر والعمل الشاق، وقد يستغرق الأمر عقودًا من الزمن للكشف عن بعض هذه المواقع.

وتثير المقابر الأثرية الكثير من الأسئلة حول حضارات الماضي وعاداتها وتقاليدها، وتساعد على فهم تاريخ الإنسانية وتطورها عبر العصور. ومن المؤكد أن العثور على المقابر الأثرية المفقودة سيساهم في إثراء المعرفة الإنسانية وفهم أصول حضاراتنا القديمة بشكل أفضل. ولذلك، فإن العثور على هذه المقابر يعد تحديًا مثيرًا لاهتمام العلماء والمؤرخين، الذين يعملون جاهدين لكشف الأسرار التي تحتويها هذه المواقع الأثرية الهامة.

لغز محير.. لماذا لم يعثر علماء الآثار على مومياء الملك خوفو حتى الآن؟

إدراج جبل عكمة السعودي ضمن سجل ذاكرة العالم

اكتشاف يعيد كتابة تاريخ سقارة .. مقابر أثرية عمرها 4000 عام

246 ألف دولار لإزالة جدارية بانكسي بسبب العجز عن حمايتها ببريطانيا

بعد سنوات من الجدل.. تعرف على متوسط أطوال وأعمار الفراعنة|تفاصيل

أشهر متصوف في تاريخ الإسلام.. تعرف على سبب إعدام الحلاج

جائزة نوبل تتذكر مقولة فريدة للروائي العالمي نجيب محفوظ|تعرف عليها

"ملجأ الزمن" رواية بلغارية تفوز بجائزة بوكر البريطانية

التراث الشعبي والتنمية البشرية في ثاني أيام أسبوع أطفال المحافظات الحدودية بدمياط

دفن في القاهرة| أبرز 15 معلومة مجهولة عن سيرة الفيلسوف العربي ابن خلدون

أساليب متطورة

 

ويتم استخدام التقنيات المتطورة في الأشعة السينية والليزر والأقمار الصناعية والتصوير الثلاثي الأبعاد والروبوتات للمساعدة في البحث عن مقبرة الملك خوفو وغيرها من المقابر الفرعونية المفقودة، ويأمل العلماء والباحثون في أن يساعدهم هذا البحث في الكشف عن الأسرار الكامنة في تلك المقابر وفهم المزيد عن حضارة مصر القديمة وتقنياتهم وثقافتهم.

وتستخدم العلماء والباحثون العديد من الأساليب المختلفة للبحث عن المقابر الفرعونية المفقودة، ومن بين هذه الأساليب:

 

1- جهاز المسح الراداري الأرضي: يستخدم لاكتشاف المقابر المدفونة تحت الأرض. يتم إرسال إشارات إلكترونية إلى الأرض، ويتم قياس الإشارات المرتدة لتحديد ما إذا كان هناك شيء مدفون تحت الأرض.

 

2- التصوير الجوي: يستخدم التصوير الجوي للتحقق من المناطق التي يصعب الوصول إليها على الأرض، ومن الممكن رؤية الأشياء التي يصعب رؤيتها من الأرض، مثل الهياكل أو الحفريات أو التضاريس المختلفة.

 

3- التصوير الفضائي: يعتبر التصوير الفضائي أحد أهم الأدوات التي يستخدمها العلماء في البحث عن المقابر الفرعونية المفقودة، حيث يمكن التقاط الصور بدقة عالية للمناطق الشاسعة وتحليلها للكشف عن أي تغييرات في التضاريس أو الأنماط الجيولوجية التي يمكن أن تشير إلى وجود مقبرة مدفونة تحت الأرض.

 

4- الحفريات والتنقيبات: يستخدم العلماء والباحثون الحفريات والتنقيبات للكشف عن المقابر الفرعونية المفقودة، حيث يتم حفر الأرض في المناطق التي تشير إليها الأدلة الأخرى، ويتم البحث عن الآثار والمواد التي يمكن أن تشير إلى وجود مقبرة، مثل الأحجار الكريمة والأدوات الفخارية والأواني الزجاجية والتماثيل.

 

5- التقنيات الحديثة: يستخدم العلماء والباحثون التقنيات الحديثة، مثل الليزر والأشعة السينية والتصوير الثلاثي الأبعاد والروبوتات، للمساعدة في البحث عن المقابر الفرعونية المفقودة. وتستخدم هذه التقنيات لاكتشاف الأحجار الكريمة والمواد الأخرى التي يصعب الكشف عنها بالطرق التقليدية، ولتحديد الهياكل الداخلية للأهرامات والمقابر وغيرها من المعالم الأثرية، ولتحديد المداخل والأنفاق والغرف المخفية التي قد تؤدي إلى المقابر المفقودة.

 

 

الفرعونية المقابر الأثرية المقابر الفرعونية الفراعنة المقابر الفرعونية المفقودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

هاني حتحوت يرد على تساؤلات خالد الغندور بشأن حلقة فرجاني ساسي

صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وفاركو.. تفاصيل

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

صدمة قوية .. الوداد المغربي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة الأهلي

موضوعات متعلقة

لغز محير..لماذا لم يعثر علماء الآثار على مومياء الملك خوفو حتى الآن؟

إدراج جبل عكمة السعودي ضمن سجل ذاكرة العالم

اكتشاف يعيد كتابة تاريخ سقارة .. مقابر أثرية عمرها 4000 عام

246 ألف دولار لإزالة جدارية بانكسي بسبب العجز عن حمايتها ببريطانيا

بعد سنوات من الجدل.. تعرف على متوسط أطوال وأعمار الفراعنة|تفاصيل

أشهر متصوف في تاريخ الإسلام.. تعرف على سبب إعدام الحلاج

جائزة نوبل تتذكر مقولة فريدة للروائي العالمي نجيب محفوظ|تعرف عليها

"ملجأ الزمن" رواية بلغارية تفوز بجائزة بوكر البريطانية

ترشيحاتنا

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

أول تعليق من بايدن بعد الاتفاق على سقف الدين

محمد فضل: تاو يشبه فلافيو وسافيو عبء على الأهلي

سعر الذهب اليوم 28-5-2023

مدة الإعلان والتقديم للوظائف الحكومية الشاغرة بقانون الخدمة المدنية

دعاء التوكل على الله.. ردده كل صباح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متستهتريش.. 22 نصيحة لحماية نفسك وأسرتك ومنزلك من العاصفة الترابية

إعجاز علمي.. أساليب يستخدمها العلماء للبحث عن المقابر الفرعونية المفقودة

لحماية الجهاز التنفسي من العاصفة.. أطعمة ومشروبات تنظف الرئة من الغبار

لغز محير..لماذا لم يعثر علماء الآثار على مومياء الملك خوفو حتى الآن؟

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ