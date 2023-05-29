عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التمثال المستحيل.. تعرف على أول عمل فني ينتجه الذكاء الاصطناعي|تفاصيل

صدى البلد

عرض متحف العلوم والتكنولوجيا في ستوكهولم "التمثال المستحيل"، وهو أول تمثال يتم إنتاجه من خلال اندماج الذكاء الاصطناعي، مع التصنيع الدقيق، ما أدى إلى صياغة معاصرة لفنون عصر النهضة.

 

يجمع التمثال بين أعمال خمسة فنانين هم: مايكل أنجلو، ورودان، وكاثي كولويتز، وتاكامورا كوتارو، وأوغستا سافاج، وهو مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ، يبلغ طوله خمسة أقدام، ومصمّم على شكل إنسان يحمل بيده كرة ضخمة تتعارض مع قوانين الجاذبية.

 

جاء "التمثال المستحيل" نتيجة اندماج "A.I. Framework"، وشركة "Sandvik" الهندسية المتخصصة بتقطيع المعادن، التي دفعت بالمشروع كوسيلة للتباهي بالتصنيع المبرمج عبر الكمبيوتر.

 

"على الرغم من أن المشروع يركز على الفن، إلا أن أساليب التصنيع المستخدمة في إنشاء "التمثال المستحيل" تختلف قليلاً عن المهام الأخرى، قالت نادين كراويل، رئيس شركة "Sandvik". وأكدت أنه "باستخدام جميع قدراتنا، يمكننا تحسين كفاءة التصنيع بشكل كبير، وتقليل النفايات، وضمان أعلى جودة".

إعجاز علمي.. أساليب يستخدمها العلماء للبحث عن المقابر الفرعونية المفقودة

لغز محير..لماذا لم يعثر علماء الآثار على مومياء الملك خوفو حتى الآن؟

إدراج جبل عكمة السعودي ضمن سجل ذاكرة العالم

اكتشاف يعيد كتابة تاريخ سقارة .. مقابر أثرية عمرها 4000 عام

246 ألف دولار لإزالة جدارية بانكسي بسبب العجز عن حمايتها ببريطانيا

بعد سنوات من الجدل.. تعرف على متوسط أطوال وأعمار الفراعنة|تفاصيل

أشهر متصوف في تاريخ الإسلام.. تعرف على سبب إعدام الحلاج

جائزة نوبل تتذكر مقولة فريدة للروائي العالمي نجيب محفوظ|تعرف عليها

"ملجأ الزمن" رواية بلغارية تفوز بجائزة بوكر البريطانية

التراث الشعبي والتنمية البشرية في ثاني أيام أسبوع أطفال المحافظات الحدودية بدمياط

مراحل التصميم

 

تمّ تصميم التمثال على مراحل عدّة، إذ بدأ أولاً تدريب الذكاء الاصطناعي على نماذج عن أعمال خمسة نحّاتين، ثم تم الجمع بين "تناقض" مايكل أنجلو ، و"عضلات" رودان ، و"طبيعية" كولويتز، و"حركة" كوتارو، و"جرأة شخصيات" سافاج.

 

اختار فريق "Sandvik" السمات المرغوبة من بعض النحّاتين الأكثر شهرة على مدار القرون الخمسة الماضية، ثم قاموا بإنشاء صور متكرّرة باستخدام مزيج من Stable Diffusion و DALL-E و Midjourney.

 

9 ملايين مضلّع

 

بعد الاستقرار على التصميم، قام فريق "Sandvik" بتحويل الصورة ثنائية الأبعاد إلى نموذج ثلاثي الأبعاد، باستخدام كل من برنامج تقدير العمق، وتقدير الوضع البشري، وهي مهمة يقوم بها الكمبيوتر.

 

ثم قامت الشركة باختبار شامل لعملية التصنيع في سلسلة من المحاكاة الرقمية، وخفّضت كمية الفولاذ المستخدم في العملية إلى النصف.

 

يتألف التمثال من تسعة ملايين مضلّع، و17 قطعة فولاذية منفصلة، ويختلف عن التصميم الرقمي بأقل من 0.03 مم.

 

وقال بيتر سكوج، مدير متحف العلوم والتكنولوجيا في بيان: "إن التمثال هو مثال رائع لما يمكن أن يخلقه المزج بين التكنولوجيا الحديثة والذكاء البشري، وتتمثل مهمّتنا في خلق فهم أوسع لإمكانيات التكنولوجيا، وتحفيز الجيل القادم".

التمثال المستحيل متحف العلوم والتكنولوجيا ستوكهولم الذكاء الاصطناعي فنون عصر النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى تصل 44 وعاصفة على هذه المناطق| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

الوداد بدأ العد التنازلي للتشتيت.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي بهذا المنشور

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

تعليق مثير من شبانة على احتفال قفشة أمام طلائع الجيش

موضوعات متعلقة

إعجاز علمي.. أساليب يستخدمها العلماء للبحث عن المقابر الفرعونية المفقودة

لغز محير..لماذا لم يعثر علماء الآثار على مومياء الملك خوفو حتى الآن؟

إدراج جبل عكمة السعودي ضمن سجل ذاكرة العالم

اكتشاف يعيد كتابة تاريخ سقارة .. مقابر أثرية عمرها 4000 عام

246 ألف دولار لإزالة جدارية بانكسي بسبب العجز عن حمايتها ببريطانيا

بعد سنوات من الجدل.. تعرف على متوسط أطوال وأعمار الفراعنة|تفاصيل

أشهر متصوف في تاريخ الإسلام.. تعرف على سبب إعدام الحلاج

جائزة نوبل تتذكر مقولة فريدة للروائي العالمي نجيب محفوظ|تعرف عليها

ترشيحاتنا

دعاء يجعلك تحفظ كل ما تقرأ.. ردده وتفوق بسهولة في الثانوية العامة

أقل سعر لـ سيارات جاك "JS3" الرياضية |صور

رئيس مايكروسوفت: العالم يتقدم للأمام والذكاء الاصطناعي ليس غامضًا

5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني.. ابتعد عنها فورا

متعدد العلاقات.. الرائحة تفضح رجل خمسيني أراد ممارسة الرذيلة فقتله العاشقان لسرقته

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيحبوا ذوقهم| هذه الأبراج يفضلون التسوق مع والديهم.. هل أنت منهم؟

رقص حسام حبيب والغناء لمصر| أبرز ما جاء بحفل شيرين في جدة..صور

طريقة عمل مندي دبابيس الدجاج| بأسهل الخطوات

محتشمة وعلى الموضة...بوسي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ