أخبار الفن| مسلم يعتذر لـ مصطفى كامل.. علي قدورة يعود للغناء

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: “مسلم يعتذر لـ مصطفى كامل”، و"علي قدورة يعود للغناء بمفاجأة"، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

قالت الفنانة لقاء سويدان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" في ذكرى ثورة 30 يونيو، إن “هذه الثورة أنقذت مصر من النفق المظلم. ”

نشر الفنان علي قدورة مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يعلن عن عودته للغناء- رغم إعلانه الاعتزال- ولكن هذه المرة من خلال الإنشاد الديني.

سجلت الفنانة لقاء سويدان حلقة استثنائية من برنامجها "لقاء ع الهوا"، خصصتها للحديث عن حادث قرية السنابسة المأساوي، حيث التقت خلال الحلقة بعدد من أهالي الضحايا وشاركتهم لحظاتهم الصعبة في أول ظهور إعلامي لهم بعد الحادث.

طرحت الفنانة كارمن سليمان، برومو ألبومها الجديد الذي يحمل اسم أصح غلطة، عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام.

كشف الفنان أمير عيد، في لقاء خاص مع بيلبورد عربية، تفاصيل ألبوم جديد يعده فريق كايروكي.

تقدم المطرب مسلم، باعتذار لنقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، بعد أزمته الأخيرة معه وما بدر منه من تصريحات.