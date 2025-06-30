أخبار الفن| مسلم يعتذر لـ مصطفى كامل.. علي قدورة يعود للغناء

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: “مسلم يعتذر لـ مصطفى كامل”، و"علي قدورة يعود للغناء بمفاجأة"، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.
لقاء سويدان عن ثورة 30 يونيو: أنقذت مصر من النفق المظلم
قالت الفنانة لقاء سويدان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" في ذكرى ثورة 30 يونيو، إن “هذه الثورة أنقذت مصر من النفق المظلم. ”
بعد اعتزاله.. علي قدورة يعود للغناء بمفاجأة.. تفاصيل
نشر الفنان علي قدورة مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يعلن عن عودته للغناء- رغم إعلانه الاعتزال- ولكن هذه المرة من خلال الإنشاد الديني.
بكاء لقاء سويدان على الهواء بسبب الفتيات ضحايا حادث المنوفية
سجلت الفنانة لقاء سويدان حلقة استثنائية من برنامجها "لقاء ع الهوا"، خصصتها للحديث عن حادث قرية السنابسة المأساوي، حيث التقت خلال الحلقة بعدد من أهالي الضحايا وشاركتهم لحظاتهم الصعبة في أول ظهور إعلامي لهم بعد الحادث.
أصح غلطة.. كارمن سليمان تطرح برومو ألبومها الجديد
طرحت الفنانة كارمن سليمان، برومو ألبومها الجديد الذي يحمل اسم أصح غلطة، عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام.
أمير عيد هيغني للسنباطي.. تفاصيل ألبوم كايروكي وعلاقته بـ حسن الأسمر
كشف الفنان أمير عيد، في لقاء خاص مع بيلبورد عربية، تفاصيل ألبوم جديد يعده فريق كايروكي.
أنا دعيت بس ما شتمتش.. مسلم يعتذر لـ مصطفى كامل
تقدم المطرب مسلم، باعتذار لنقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، بعد أزمته الأخيرة معه وما بدر منه من تصريحات.