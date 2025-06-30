قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرار حازم إمام في الجهاز الفني للزمالك
تحذير لمستخدمي هواتف Galaxy: فعّلوا هذه المزايا فورًا لحماية خصوصيتكم
سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 1 يوليو 2025 بعد الانخفاض
أحمد موسى في ذكرى 30 يونيو: الشعب استعاد وطنه من جماعة لا تؤمن بالدولة
إيران تدعو لتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد أمريكا وإسرائيل
عاطف مغاوري: حصة الإسكان من الإيجارات القديمة لن تتجاوز 3% بحلول 2027
أحمد موسى: كامل الوزير بيشتغل على مدار الساعة.. ومن الوزراء اللي يستحقوا التحية
الخارجية السورية ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن دمشق
أخبار الفن| مسلم يعتذر لـ مصطفى كامل.. علي قدورة يعود للغناء
لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ 7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء
وزير الاتصالات: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر.. فيديو
سامسونج تستجيب للجمهور: Galaxy Z Fold 7 بدون الكاميرات المنفرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن| مسلم يعتذر لـ مصطفى كامل.. علي قدورة يعود للغناء

أخبار الفن
أخبار الفن
سعيد فراج

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: “مسلم يعتذر لـ مصطفى كامل”، و"علي قدورة يعود للغناء بمفاجأة"، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

لقاء سويدان عن ثورة 30 يونيو: أنقذت مصر من النفق المظلم

قالت الفنانة لقاء سويدان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"   في ذكرى ثورة 30 يونيو، إن “هذه الثورة أنقذت مصر من النفق المظلم. ”

بعد اعتزاله.. علي قدورة يعود للغناء بمفاجأة.. تفاصيل

نشر الفنان علي قدورة مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يعلن عن عودته للغناء- رغم إعلانه الاعتزال- ولكن هذه المرة من خلال الإنشاد الديني.

بكاء لقاء سويدان على الهواء بسبب الفتيات ضحايا حادث المنوفية

سجلت الفنانة لقاء سويدان حلقة استثنائية من برنامجها "لقاء ع الهوا"، خصصتها للحديث عن حادث قرية السنابسة المأساوي، حيث التقت خلال الحلقة بعدد من أهالي الضحايا وشاركتهم لحظاتهم الصعبة في أول ظهور إعلامي لهم بعد الحادث.

أصح غلطة.. كارمن سليمان تطرح برومو ألبومها الجديد

طرحت الفنانة كارمن سليمان، برومو ألبومها الجديد الذي يحمل اسم أصح غلطة، عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام.

أمير عيد هيغني للسنباطي.. تفاصيل ألبوم كايروكي وعلاقته بـ حسن الأسمر

كشف الفنان أمير عيد، في لقاء خاص مع بيلبورد عربية، تفاصيل ألبوم جديد يعده فريق كايروكي.

أنا دعيت بس ما شتمتش.. مسلم يعتذر لـ مصطفى كامل

تقدم المطرب مسلم، باعتذار لنقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، بعد أزمته الأخيرة معه وما بدر منه من تصريحات.

مسلم مصطفى كامل علي قدورة لقاء سويدان كارمن سليمان أمير عيد كايروكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

1000 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

الطفلة التونسية مريم

طائرة مسيرة للإنقاذ.. تطورات البحث عن الطفلة التونسية مريم

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب

أبو العينين: يجب مراعاة البعد الإنساني في مشروع قانون الإيجار القديم خاصة لأصحاب المعاشات (فيديو)

رياح قاسية وأمواج غادرة.. مأساة طفلة تونسية تبتلعها المياه أمام أعين والدتها..صور

أمواج غادرة.. شاهد مأساة طفلة تونسية ابتلعتها المياه أمام أعين والدتها

وزير الإسكان شريف الشربيني

5 ملايين وحدة سكنية.. وزير الإسكان يزف بشرى لمواطني الإيجار القديم

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

وزير الخارجية السوري: رفع العقوبات يساعد دمشق على إعادة الإعمار والانفتاح

توزيع المساعدات في غزة

ألمانيا تعرب عن قلقها لسقوط ضحايا أثناء توزيع المساعدات في غزة

اسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية

الخارجية الإيرانية تحذر من دعوة الموساد لاغتيال عباس عراقجي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| حظك اليوم وتوقعات الأبراج .. مشروب طبيعي يعالج آلام المفاصل .. كل ما لا تعرفه عن مرض الصفراء للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف
5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف
5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

سالم الدوسري يقترب من دخول القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025

سالم الدوسري
سالم الدوسري
سالم الدوسري

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد