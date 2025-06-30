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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بكاء لقاء سويدان على الهواء بسبب الفتيات ضحايا حادث المنوفية

لقاء سويدان
لقاء سويدان
سعيد فراج

سجلت الفنانة لقاء سويدان حلقة استثنائية من برنامجها "لقاء ع الهوا"، خصصتها للحديث عن حادث قرية السنابسة المأساوي، حيث التقت خلال الحلقة بعدد من أهالي الضحايا وشاركتهم لحظاتهم الصعبة في أول ظهور إعلامي لهم بعد الحادث.

وقدمت سويدان عدة مفاجآت خلال الحلقة، من بينها شهادات حصرية تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث، بالإضافة إلى رسائل مؤثرة من أسر الضحايا، ما جعل الحلقة تلقى تفاعلاً واسعًا من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي فور الإعلان عنها وتصدرت التريند وحققت مشاهدات عالية تخطت 2 مليون مشاهدة .

وبكت الفنانة لقاء سويدان خلال حلقتها في برنامج "لقاء على الهوا" عقب حديثها عن حادث ضحايا المنوفية الذي أثار موجة حزن كبيرة في مصر.

وقالت سويدان متأثرة: “البنات من أظهر بنات مصر، ناس شغالة تقطف فراولة وتروح شغلها، ومفيش حاجة تقدر تعوض أهاليهم، بس عندهم صبر كبير.”

وأعربت الفنانة عن تعاطفها العميق مع أسر الضحايا، مشيدة بقوة وصبر الفتيات المصريات اللواتي يواجهن صعوبات الحياة بشجاعة وإصرار.

الحلقة تمثل وثيقة إنسانية تسلط الضوء على المعاناة وآلام الفقد، في إطار من التعاطف والدعم النفسي لأهالي الضحايا، مع دعوة للمسؤولين للتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

كل واحدة من هؤلاء الفتيات كانت تحمل حلمًا بسيطًا، مشروعًا، مثل ملايين من أبناء وبنات هذا الوطن، بعضهن أرادت أن تصبح مهندسة، وأخرى ممرضة، وأخرى كانت تعد لزواجها، أو تدرس، أو تعيل أسرتها، كلهن كن وجوهًا لبلد يُبنى بعرق البنات وأحلام البسطاء.

ماتت الفتيات، لكن قصصهن لا يجب أن تموت، يجب أن تبقى لتشهد على جيل لم يطلب سوى الحياة، فكانت نهايته على طريق بلا رحمة بسبب تهور سائق.

الواقعة التي أثارت موجة من الحزن في الشارع، كشفت جانبًا غائبًا عن كثيرين: تفاصيل الحياة اليومية للفتيات العاملات، اللواتي خرجن مبكرًا في سبيل لقمة العيش، وسعين بجد وإصرار نحو مستقبل أفضل، لا يحمل لهن ولعائلاتهن سوى الأمل.

وشهد الطريق الإقليمي صباح الجمعة الماضية أمام إحدى القرى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية حادث تصادم سيارة نقل وأخرى أجرة ميكروباص مما أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين بينهم 2 في حالة خطرة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

لقاء سويدان الفنانة لقاء سويدان لقاء ع الهوا قرية السنابسة المنوفية

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