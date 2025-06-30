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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أصح غلطة.. كارمن سليمان تطرح برومو ألبومها الجديد

كارمن سليمان
كارمن سليمان
سعيد فراج

طرحت الفنانة كارمن سليمان، برومو ألبومها الجديد الذي يحمل اسم أصح غلطة، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام. 

ولم تكشف كارمن سليمان أي تفاصيل حول ألبومها الجديد، وموعد طرحه لتشوق جمهورها للألبوم، مشيرة إلى أن طرحه قريبا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

وعلقت كارمن سليمان، على برومو الألبوم عبر انستجرام، قائلة: «أصح غلطة .. ألبوم جديد و بداية جديدة..قريباً». 

ألبوم كارمن سليمان 

وكانت استقرت كارمن سليمان على بعض الأغانى التى تتعاون فيها مع عمرو الخضري وعمرو الشاذلي، بالإضافة إلي الشاعر عمرو المصري والشاعر عمر عبده علي. 

كارمن سليمان تهنئ زوجها بعيد ميلاده

وهنأت الفنانة كارمن سليمان زوجها بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشرت كارمن سليمان عدة صور لهم بالذكاء الاصطناعي.

وكتبت الفنانة:"كل سنة واحنا مع بعض يا روح قلبي ربنا يحفظك ويخليك ليا ولولادنا يا رب بحبك ".

وكانت قد شاركت المطربة كارمن سليمان جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها برفقة أسرتها بعد ولادتها ابنتيها التوأم.

ونشرت كارمن سليمان الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وظهرت برفقة زوجها وابنها زين، وابنتيها التوأم، وعلقت عليها قائلة: “العائلة هي كل شيء".

كارمن سليمان مع محمود سعد 

وقد ظهرت كارمن سليمان مع الإعلامي محمود سعد في تونس ببرنامجه "سولد أوت – كامل العدد" على قناة "CBC"، ضمن سلسلة من 3 حلقات يقدمها من تونس الخضراء.

سلط محمود سعد الضوء خلال الحلقة على عديد من المناطق منها سيدي بوسعيد لأبو الحسن الشاذلي لقرطاچ ومسجد الزيتونة والأسواق الشعبية كما يستعرض الأكلات التقليدية والهريسة التونسية والرموز الثقافية.

قدم البرنامج حفلًا للمطربة كارمن سليمان ، حيث أبدعت في الغناء وتقدم مجموعة من أجمل أغانيها، كما تفاجئ الحضور وتطلب من شقيقتها "فرح سليمان" الانضمام إليها على مسرح ليغنيا معًا لأول مرة في حفل جماهيري.

شاركت كارمن سليمان، جمهورها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورًا جديدة لها.

وتألقت كارمن سليمان مرتدية بدلة أنيقة بلون البينك وتصميم جذاب في لقائها مع النجم مروان خوري يصل سعره 37 ألف جنيه مصري، وبنطلون من نفس اللون الفوشيا، يصل سعره إلى 34 ألف جنيه مصري، وتعاونت فيها مع الاستايلست ياسمين كيناوي.

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