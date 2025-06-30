قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تتجه نحو الاستثمار البيئي.. خطوات رسمية لتحفيز المستثمرين بمجال المناخ
المستشار عبد المجيد محمود: الإغتيال المعنوي وسيلة الإخوان للنيل من النائب العام
وزير الداخلية الأسبق: ثورة 30 يونيو وأدت مشروعا إقليميا لإسقاط الدولة المصرية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم للمصابات وأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي
التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم
رئيس وزراء المجر يحذر من إنضمام أوكرانيا لحلف الناتو العسكري
الصور الأولى من حريق المنطقة الصناعية بزهراء المعادي
غدا صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة | احسب قبضك
رسميا.. باريس سان جيرمان يضم نجم الأهلي
أحمد موسى ينتقد أداء الحكومة خلال مناقشة النواب لتعديلات الإيجار القديم
ترامب يلتقى وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي لوقف الحرب على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنا دعيت بس ما شتمتش.. مسلم يعتذر لـ مصطفى كامل

مسلم - مصطفى كامل
مسلم - مصطفى كامل

تقدم المطرب مسلم، باعتذار لنقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، بعد أزمته الأخيرة معه وما بدر منه من تصريحات. 

ونشر مسلم، مقطع فيديو عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، اعتذر من خلاله لـ الفنان مصطفى كامل، وقال: «لو كنت دعيت عليك فده بسبب إني شاب لوحدي، وكنت تعبان وملقتش حد يقف جمبي في تعبي، وبيتي اتخرب في الفترة اللي اتوقفت فيها عن الغناء». 

وأعرب مسلم، عن آماله بأن يعمل مثل باقي زملائه، وقال لـ مصطفى كامل: «أنا زي ابنك وأنا قد اعتذاري حتى لو مش هشتغل، ومشتمتش حد أنا قولت حسبي الله ونعم الوكيل بس». 

تفاصيل أزمة مسلم 

تعود الأزمة إلى عدة أشهر، حينما أعلن مطرب المهرجانات مسلم -عبر خاصية ستوري حسابه بتطبيق انستجرام- عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ولم يكشف تفاصيلها. 

وكتب مسلم، عبر ستوري إنستجرام: «دخولي المستشفى للمرة الرابعة في شهر واحد؟ أنا مش مسامح أي حد كان سبب في ده حسبي الله ونعم الوكيل، بجد أنا بموت مش مسامح مصطفى كامل، وكل اللي تحته السبب في تعبي ومرضي، بسبب الزعل والتفكير يا رب أنت أكبر من أي حد ومش هتسيب عبدك لوحده». 

إلغاء تصريح الغناء لـ مسلم 

وفي أول مارس الجاري، علق أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، على قرار إلغاء التصريح السنوي للمطرب «مسلم»، قائلا: النقابة قررت إلغاء التصريح بعد تكرار الشكاوى ضده وتغيبه عن جلسات التحقيق، وتعميم القرار على كافة الجهات.

وقال أحمد أبو المجد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، ان البداية كانت بشكاوى من شركات الإنتاج، حيث وقع "مسلم" عقودًا متضاربة مع أكثر من شركة في نفس التوقيت، وعليه تدخلت النقابة وتعاملت مع تلك الشكاوى، بالتدخل والتحذير.

وأوضح أن النقابة تحرص دائمًا على منح الفرص للفنانين، خاصة الشباب، ولا تلجأ إلى وقف التصاريح، متابعة: بالرغم من التحذير وجدنا أن الشكاوى تكررت أكثر من مرة، وتسبب في حدوث مشاكل للشركات ومنظمي الحفلات.

واسترسل: منظمو الحفلات والأفراح اشتكوا من عدم التزامه بالعقود، حيث كان يحصل على مبالغ مالية مقابل إحياء حفلات لكنه لا يحضر، منوها بأنه عندما استدعي مسلم للتحقيق في النقابة، لم يحضر ولم يقدم أي اعتذار أو توضيح.

ولفت إلى أن النقابة ملتزمة بالحفاظ على حقوق العاملين، وضمان التزام الجميع بقواعد العمل، وذلك لكون الفنان في النهاية واجهة للفن، ومسؤوليته تفرض عليه احترام تعاقداته والتزاماته، لذلك جاء قرار إلغاء التصريح بعد استنفاد كل المحاولات معه.

مسلم المطرب مسلم مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مطرب المهرجانات مسلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيها.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب

أبو العينين: يجب مراعاة البعد الإنساني في مشروع قانون الإيجار القديم خاصة لأصحاب المعاشات (فيديو)

وزير الصحة

آيات في حالة حرجة .. وزير الصحة يكشف موقف 3 مصابات في حادث المنوفية

1000 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

ترشيحاتنا

إنتر ميلان

تشكيل مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بكأس العالم للأندية

كرة السلة

مواعيد مباريات البطولة العربية لكرة السلة للسيدات

محمد أسامة

محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي يعلن رحيله عن الزمالك

بالصور

سالم الدوسري يقترب من دخول القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025

سالم الدوسري
سالم الدوسري
سالم الدوسري

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

قبل التوقيع الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن فيريرا مدرب الزمالك الجديد

البلجيكي يانيك فيريرا
البلجيكي يانيك فيريرا
البلجيكي يانيك فيريرا

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد