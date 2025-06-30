أمير عيد هيغني السنباطي.. تفاصيل ألبوم كايروكي وعلاقته بـ حسن الأسمر

كشف الفنان أمير عيد، في لقاء خاص مع بيلبورد عربية، تفاصيل ألبوم جديد يعده فريق كايروكي.

وقال أمير عيد: «أنا نفسي أعمل حاجة للسنباطي وتامر بيحب حسن الأسمر.. والألبوم ممكن ينزل كمان سنتين مثلا وهيجمع كل الأغاني اللي بنحبها».

حفل كايروكي

وأحيا فريق كايروكى حفلاً غنائيًا، مساء السبت 28 يونيو، فى استاد القاهرة، ضمن مشروع ليالي مصر.

وافتتح فريق كايروكي، الحفل بأغنية أصحاب الأرض دعمًا لفلسطين، ثم أرسال رسائل تضامنية قوية مع الشعب الفلسطيني.

كايروكي

"كايروكي" هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية. بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من خمسة أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).

شهدت فرقة كايروكي بقيادة المغني أمير عيد نشاطا فنيا موسعا بعد إحياء عدة حفلات غنائية في الموسم الصيفي.

كما أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بالأردن، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهالي في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامناً معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.

حفلات كايروكي

وأحييت فرقة كايروكي احدث حفلاتها شهر فبراير الماضي بالنهر الأخضر وهو أحد أهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بالأردن، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهالي في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامناً معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.