عاطف مغاوري: حصة الإسكان من الإيجارات القديمة لن تتجاوز 3% بحلول 2027

قال عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب إن البيانات التي تم طلبها خلال مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة في البرلمان اليوم، ضرورية، وتساءل: لكن ما هي الجريمة التي ارتكبها المستأجر الأول لكي يتم فسخ العقد معه؟.

رفع القيمة الإيجارية

أكد عاطف مغاوري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه طالما أن هناك مهلة؛ فمن الطبيعي أن يكون هناك طردا، ورفع القيمة الإيجارية إلى مستويات عادلة بها طرد.

بيانات المركزي للتعبئة العامة

أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: «المسألة حلة نفسها من خلال بيانات المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات، وعندي حكم 2002 حل الكثير من المشاكل، بالإضافة إلى فكرة عامل الزمن وتزايد عدد أفراد الأسرة».

الإسكان في الإيجارات القديمة

لفت عاطف مغاوري: «الإحصاء القادم في 2027 وحصة الإسكان في الإيجارات القديمة لن تتجاوز 3%، والقصة أنت عاوز تعوض المالك والمستأجر، وكل ما كانت القيمة الإيجارية ضعيفة ضاعفها اكتر».