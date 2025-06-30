أحمد موسى في ذكرى 30 يونيو: الشعب استعاد وطنه من جماعة لا تؤمن بالدولة

وجه الإعلامي أحمد موسى التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حين خرج الملايين لاسترداد وطنهم من قبضة جماعة الإخوان الإرهابية.

وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، شدد موسى على أن الشعب أنقذ الدولة من جماعة سعت إلى هدم مؤسساتها، وارتكبت جرائم دموية بحق الأبرياء في الشوارع، مشيرًا إلى أن المصريين نزلوا لاستعادة وطنهم من تنظيم لا يؤمن بالقانون ولا بالدولة.

كما تطرّق إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها في ذكرى الثورة، واصفًا إياها بالهامة، لما حملته من رسائل واضحة حول التحديات الإقليمية الراهنة وأولويات الدولة.

وعرض موسى مشاهد أرشيفية توثق ما وصفه بـ"خراب الجماعة الإرهابية"، متهمًا الإخوان باستخدام السلاح ضد المواطنين، وارتكاب جرائم مروعة، من بينها واقعة مقتل تسعة أشخاص أمام مكتب الإرشاد الذي أُحرق في 30 يونيو 2013.

وأشار إلى أن الجماعة حاولت فرض واقع دموي بمساعدة عناصر متطرفة، بينهم حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي شارك في محاصرة المدن ومؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، قارن موسى بين الأوضاع إبان حكم الجماعة وما تحقق منذ الثورة، مستعرضًا التحسن في البنية التحتية، وتوفير الوقود، وتحسين خدمات التعليم والصحة والخبز.

كما أثنى على جهود الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لم يكن راضيًا عن وضع السكك الحديدية، فقرر تعيين الوزير للنهوض بهذا القطاع، واصفًا إياه بأنه من الوزراء الذين يعملون بإخلاص ويستحقون التقدير.