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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سر المعابد الضخمة| أمر ردده الكثيرون.. هل كان الفراعنة عمالقة؟

صدى البلد

ليس هناك دليل يدعم فكرة أن الفراعنة كانوا عمالقة أو أنهم كانوا يتمتعون بالحجم الجسدي الكبير. بل كانوا متوسطي الحجم، مثل أي شخص آخر في تلك الحقبة الزمنية.

 

عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس ذكر في تصريح سابق له أن الفراعنة القدماء كانوا مثلنا تمامًا في بناء الجسد، والدليل على ذلك المومياوات التي تم اكتشافها، إلى جانب اكتشاف مقابر العمال الذين بنوا الأهرامات، فهم حجمهم بالفعل مثلنا لكنهم ليسوا بعمالقة ولم تكن أجسامهم ضخمة على الإطلاق.

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أطوال الفراعنة 

 

وتشير الأدلة الأثرية إلى أن الفراعنة كانوا يتراوح طولهم بين 165 و 175 سم، وهو الحجم الذي كان يعتبر متوسطًا في تلك الحقبة الزمنية. وكانوا يتميزون بخصائص جسدية مميزة، مثل الشعر الأسود والجلد الداكن والعيون البنية، وهذه الصفات كانت شائعة بين شعوب المنطقة في ذلك الوقت.

وكانت الصور الفنية والتماثيل التي يمكن العثور عليها في مصر القديمة تصور الفراعنة بحجم يتناسب مع موقعهم كملوك وزعماء للبلاد، ولكن هذا لا يعني دائمًا أنهم كانوا عمالقة. فالصور الفنية والتماثيل كانت تصور الفراعنة بحجم أكبر من الحجم الطبيعي لتعزيز مكانتهم وقوتهم كزعماء.

لذلك، يمكن القول إن الفراعنة كانوا يتمتعون بالحجم الجسدي العادي للإنسان، وأن الصور الفنية والتماثيل التي تصورهم بحجم أكبر كانت تعكس مكانتهم كملوك وقادة في مصر القديمة.

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