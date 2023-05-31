بعد فوزه بجائزة ماكس جاكوب المرموقة.. من الشاعر السوري نوري الجرّاح

فاز الشاعر السوري نوري الجرّاح بجائزة "ماكس جاكوب" 2023، عن فئة الشعر المترجَم، وذلك عن كتابه "ابتسامة النائم"، الذي يضمّ مختارات من شعره، ترجمها إلى الفرنسية المترجم أنطوان جوكي.

صدر الكتاب نهاية عام 2022 ضمن سلسلة "سندباد" لدى منشورات "أكت سود"، وفاز إلى جانب الجرّاح، الشاعر والتشكيلي البلجيكي جان بيير أوت (1949) بجائزة الشعر المكتوب بالفرنسية، وذهبت جائزة الاكتشاف للشاعر الفرنسي بنوا ريس (1976).

وتعدّ الجائزة واحدة من أرفع جوائز الشعر في فرنسا، وهي تحمل اسم الشاعر والرسام الفرنسي البارز ماكس جاكوب (1876 ــ 1944)، الذي شارك بيكاسو غرفته، وانغمس في مجتمع الفنون البوهيمية، وجسّدت مجموعته الشعرية "صندوق النرد" (1906) أسلوبه الفريد في شعر النثر.

ويعود تاريخ إطلاق الجائزة إلى العام 1950، وقد سبق أن نالتها شخصيات فكرية وشعرية عربية وعالمية، مثل جاك دريدا وبرنار نويل وأدونيس وسليم بركات وعيسى مخلوف ومحمد بنيس.

30 عاماً من الشعر

ضمّ كتاب "ابتسامة النائم" قصائد ومقاطع شعرية أنجزها الجرّاح خلال 30 عاماً، منذ صدور مجموعته الشعرية الثانية "مجاراة الصوت" (1988)، وصولاً إلى كتابه الأخير "لا حرب في طروادة: كلمات هوميروس الأخيرة" الصادر عام 2019.

واشتملت المختارات المُترجمة إلى الفرنسية، على نصوص مأخوذة من "كأس سوداء" (1993)، و"صعود أبريل" (1996)، و"حدائق هاملت" (2003)، و"الحديقة الفارسية" (2004)، و"طريق دمشق" (2004)، و"يوم قابيل والأيام السبعة للوقت" (2012)، و"يأس نوح" (2014)، و"قارب إلى لسبوس" (2016).

وكانت قد تُرجمت للشاعر السوري- الفرنسي كتب ودواوين شعرية عدّة، من بينها، "طريق دمشق"، و"قارب إلى لسبوس"، و"الخروج من شرق المتوسط "(2022).