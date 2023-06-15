خرافات وأساطير.. هل قوم عاد وثمود هم بناة الأهرامات؟ اعرف الحقيقة

تعد الأهرامات من أهم المعالم الأثرية في مصر والعالم، والتي تدل على عظمة الفراعنة، إذ تحظى بشهرة واسعة بين الزوار والمسافرين. ومن المعروف أن بناء الأهرامات يعود إلى فترة مصر القديمة التي استمرت لعدة قرون، حيث بُنيت الأهرامات كمقابر للفراعنة الذين حكموا مصر في تلك الفترة.

قوم عاد وثمود وحقيقة بناء الأهرامات

هناك اعتقاد شائع في بعض الأوساط العربية بأن قوم عاد وثمود هم الذين بنوا الأهرامات، وهو اعتقاد لا يمت للحقيقة بصلة. فقد ظهرت قصص وأساطير تحدث عن قوم عاد وثمود وكيف أنهم بنوا الأهرامات وغيرها من المعالم الأثرية الشهيرة في مصر، ولكن هذه القصص ليست سوى خرافات وأساطير لا تمت للواقع بأي صلة.

عاد وثمود.. أسطورة شعبية

ويعود هذا الاعتقاد الشائع إلى تأثر بعض الناس بالقصص الشعبية والأساطير التي تحكي عن قوم عاد وثمود والتي كانت تنتشر في المناطق العربية قديمًا. ومن المهم التأكيد على أن الأهرامات تم بناؤها بواسطة الفراعنة المصريين القدماء، وهي تمثل إنجازًا هندسيًا وفنيًا رائعًا يعكس قدرة المصريين على بناء المنشآت الضخمة والمعقدة في ذلك الزمن.

وبالتالي، فإن الاعتقاد بأن قوم عاد وثمود هم الذين بنوا الأهرامات لا يمت للحقيقة بصلة، ويجب علينا أن نفهم الحقيقة والتاريخ الصحيح لبناء هذه المعالم الرائعة.

لم يقم قوم عاد وثمود ببناء الأهرامات. فقد كانت الأهرامات موجودة في مصر منذ فترة تاريخية مختلفة، أي قبل ظهور قوم عاد وثمود في شبه الجزيرة العربية.

فقد قام الفراعنة ببناء الأهرامات في مصر، إذ كانت جزءًا من عباداتهم الدينية وأيضًا من محاولاتهم لتخليد ذكرى الفرعون الذي حكم في تلك الفترة. ومن المعروف أن الأهرامات تم بناؤها في فترة الدولة القديمة من حوالي 2686 قبل الميلاد وحتى نهاية الدولة القديمة في حوالي 2181 قبل الميلاد.

عدد أهرامات مصر

تعتبر الأهرامات من أبرز المعالم الأثرية والسياحية في مصر، وهي من أشهر المواقع السياحية في العالم. تم بناء أكثر من 80 هرمًا في مصر، ولكن الأهرامات الثلاثة الشهيرة في الجيزة هي الأكثر شهرة وتميزًا.

يعتبر هرم خوفو الأكبر من الأهرامات الثلاثة، ويعتبر أكبر بناء حجري في العالم. ويصل ارتفاع الهرم إلى حوالي 147 مترًا، ويحتوي على غرف داخلية وأنفاق ومراكز دفن وغرف للعبادة والتضحية.

وتم بناء هرم خفرع الذي يعرف أيضا بـ "هرم خفرع المنحني" في الجيزة أيضا، وهو أصغر من هرم خوفو، ولكنه كان مصممًا بشكل فريد وغير عادي، فقد تم بناؤه على شكل منحني.

ويعتبر هرم منقرع الأكثر تميزًا بين الأهرامات الثلاثة، حيث أنه يحتوي على قاعدة واسعة ومدخل محكم وغرف داخلية مذهلة. ويبلغ ارتفاع الهرم حوالي 65 مترًا، وهو أقصر من الهرمين الآخرين.

الأهرامات.. إنجاز هندسي

وبشكل عام تعد الأهرامات إنجازًا هندسيًا وفنيًا رائعًا، وتشير إلى القدرة الفائقة التي كان يمتلكها المصريون القدماء في بناء المنشآت الضخمة والمعقدة. وتعد الأهرامات من أعظم الإنجازات البشرية في التاريخ، وتجذب السياح من جميع أنحاء العالم للزيارة والاطلاع عليها.