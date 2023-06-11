عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رحل اليوم.. نص كلمة حمدي أبو جليل بعد فوزه بجائزة نجيب محفوظ

صدى البلد

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الكاتب والروائي الكبير حمدي أبو جليل عن عمر ناهز 56 عامًا، وفقًا لما أعلنته ابنته هالة أبو جليل على صفحتها الشخصية فيسبوك. 

 

 حصل حمدي أبو جليل على جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية عام 2008 بعد إصداره رواياته الشهيرة تسمى "الفاعل"، حيث أعاد المثقفون اليوم نشر كلمته خلال تسلمه الجائزة، والتي ننشرها في السطور التالية. 

حمدي أبو جليل - 11 يونيو 2023

نص كلمة حمدي أبو جليل 

 

شكرًا للجائزة واللجنة والجامعة، يا لها من مفاجأة ويا له من فرح، شكرًا لتفهم الانحراف عن الأستاذ في جائزة الأستاذ، لا ليس الانحراف وإنما العجز.. شكرًا لتشجيع العجز، نعم العجز وليس التجاوز، التجاوز يعني القوة، يعني القدرة الجبارة على استيعاب قيمة جمالية وفكرية ثم تجاوزها ببساطة، وتطور الكتابة ـ كما أفهمه ـ يعود في جانب منه إلى الضعف، العجز عن الوفاء لشروط النماذج السابقة، أقصد طبعا النماذج العظيمة السابقة. دون كيخوته ـ الإخوة كرامازوف ـ البحث عن الزمن المفقود ـ الغريب ـ الحرافيش ـ رباعيات الأسكندرية ـ نصف حياة ـ كتاب الضحك والنسيان ـ تاريخ حصار لشبونة، إلى آخره عبر تاريخ الكتابة هناك أعمال حالفت الخلود، أعمال تجاوزت الزمن، ولم تؤثر في حضورها المتجدد المتغيرات الثقافية والحضارية، بل أن مرور الزمن يضاعف حضورها وقيمتها، ويكشف كوامن تفردها مثل الجواهر بالضبط. تلك الأعمال تدفع الكتابة دائما للتطور وارتياد آفاق جديدة ليس من خلال تجاوزها، ولكن من التسليم باستحالة تجاوزها، فالعجز عن الوفاء لشروطها القاسية، شروطها الجبارة، يؤدي إلى البحث عن مناطق جديدة، دائما أتخيل مسار الكتابة على هيئة مجرى مائي به ربوات عالية، راسخة، وعجز الماء عن المرور فوقها أو تجاوزها يدفعه الى مسارات جديدة تماما بل أحيانا مناقضة لمجراه القديم. 

مصطفى عبيد ينعي حمدي أبو جليل: عاش مهمومًا بتجربة الإبداع

بعد وفاته.. تعرف على رأي حمدي أبو جليل في الرواية المصرية المعاصرة

وفاة الكاتب الكبير حمدي أبو جليل عن عمر 56 عاماً| تفاصيل

أسطورة قوم عاد والأهرامات.. الشائعات تطارد أعظم بناء في تاريخ البشرية

إعجاز يفوق الخيال.. أهمية الأهرامات في حضارة الفراعنة.. رقم 9 يبهرك

مصر تتصدّر قائمة جائزة كتارا للرواية العربية 2023

أغرب 10 معتقدات عند الفراعنة.. رقم 6 ستبهرك

رحيل الفنانة فرسواز جيلوت شريكة بيكاسو وكاشفة أسراره

الطريق إلى 3 يوليو.. كتاب جديد للكاتب الصحفي مصطفى بكري

حمدي أبو جليل ودوافع الكتابة

حمدي أبو جليل - 11 يونيو 2023

وأضاف حمدي أبو جليل: العجز دافع لتطور الكتابة، لاندفاعها في مسارات جديدة، هناك دوافع أخرى بالطبع كاختلاف ظروف الحياة والوعي بها، ولكن العجز ربما لقسوته يحتل مكانة الدفاع الأوجه، العجز عن الوفاء لنموذج سابق يدفع لإنجاز خطوة ما، ترتاد منطقة جديدة وتؤكد العجز في نفس الوقت، خطوة تجمع بين الفرح بجدتها ومغايرتها والحسرة من وضوح عجزها. ربما يتضح ذلك أكثر في المادة، الحاجة أم الاختراع، الحاجة ضعف، الحاجة عجز عن الصبر أو التلاؤم مع أوضاع تعايشت معها الأجيال السابقة دون ألم، من اخترع المروحة مثلا هو ذلك الشخص الذي عجز عن مواصلة التعايش مع الحر مثل كافة الأجيال التي تعاقبت قبله، ومن فكر في اختراع سيارة أو طائرة هو بالتأكيد ذلك الشخص الكسول الذي تخاذل عن المشي أو السفر على ظهور الماشية مثل الجبابرة السابقين، ومن فكر في البندقية هو ذلك الجبان الذي ارتعب من مبارزة الفرسان. هذا لا يعني مطلقا التقليل من شأن إضافات الكتابات الجديدة، بل هو إشادة بها، البندقية بالطبع أكثر فتكا من السيف، وبدون جهود ذلك الشخص الذي عجز عن مواجهة الحر لظلت الإنسانية تصطلي بناره للأبد، وبدون الروائي الذي عجز عن الوفاء لشروط النماذج السابقة لتوقفت الكتابة الروائية عند سرفانتس ورابيليه.

حمدي أبو جليل - 11 يونيو 2023

حمدي أبو جليل.. التصالح مع العجز

 

واستطرد: ربما التصالح مع العجز هو الذي يجعلني أنظر بنوع من الحسد والحسرة إلى أولئك الكتاب الذين يخططون لإنتاج كتابة متجاوزة ويطمحون لارتياد مناطق جديدة، هؤلاء أقوياء حقا على الأقل بالنسبة لي، فمشكلتي التي ربما تدفعني للتوقف نهائيا عن الكتابة هي قصور قاموسي اللغوي عن التعبير عن فكرة أو حدث أو مشهد ما، لا داعي للتواضع، فاللغة بشكل عام قاصرة عن التعبير أو نقل الأشياء والأفكار بالشكل الأمثل والدقيق، كلمة شجرة مثلا هل تكفي لنقل حضور الشجرة التي أراها أمامي الآن، أم أنه لابد أن آخذك من يدك وأضعك أمامها مباشرة، وهل في هذه الحالة ستظل شجرتي أما أنها ستصبح شجرتك، دائما هناك فكرة أو مشهد أو شجرة، ودائما لا توجد اللغة الجديرة بتجسيدها.

حمدي أبو جليل وفاة حمدي أبو جليل نص كلمة حمدي أبو جليل بعد فوزه بجائزة نجيب محفوظ نجيب محفوظ أعمال حمدي أبو جليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 مفاجأت سارة للأهلي قبل مباراة الوداد.. يكشفها كبير مشجعي الزمالك |تقرير

شر البلية| حقيقة وتفاصيل إذاعة مباراة الأهلي والوداد على قناة "حرامي سينما"

عاجل .. تشكيل الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. قناة مغربية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي.. اعرف التردد

الأمن المغربي يتدخل| الأهلي يتعرض لمضايقات من جماهير الوداد قبل نهائي إفريقيا

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

ناقد رياضى يكشف عن تشكيل الأهلي أمام الوداد

وفاة شقيق الفنان كريم أبو زيد

موضوعات متعلقة

معرضة للنهب والسرقة.. الآثاريون العرب يطالبون بحماية المواقع التراثية في السودان| خاص

مصطفى عبيد ينعي حمدي أبو جليل: عاش مهمومًا بتجربة الإبداع

بعد وفاته.. تعرف على رأي حمدي أبو جليل في الرواية المصرية المعاصرة

وفاة الكاتب الكبير حمدي أبو جليل عن عمر 56 عاماً| تفاصيل

أسطورة قوم عاد والأهرامات.. الشائعات تطارد أعظم بناء في تاريخ البشرية

إعجاز يفوق الخيال.. أهمية الأهرامات في حضارة الفراعنة.. رقم 9 يبهرك

مصر تتصدّر قائمة جائزة كتارا للرواية العربية 2023

أغرب 10 معتقدات عند الفراعنة.. رقم 6 ستبهرك

ترشيحاتنا

مصر للطيران تتوسع في شبكتها الجوية .. افتتاح خطين جديدين إلى مانشستر ودلهي

بدائل الثانوية العامة 2023 بمجموعة أقل من 140 درجة

كارثة.. ارتفاع حصيلة الضحايا والمفقودين جراء تدمير سد نوفا كاخوفكا

رحل اليوم.. نص كلمة حمدي أبو جليل بعد فوزه بجائزة نجيب محفوظ

حصل على التراخيص من شهر .. محافظ البحر الأحمر يكشف مفاجأة حول حريق لانش مرسى علم

أحمد موسى: لا يوجد انتخابات رئاسية مبكرة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخسارة 2 كيلو فى الأسبوع.. خبير تغذية يقدم رجيم الكمون السحرى

يدمر الصحة .. احذر من تناول السكر الأبيض لهذه الأسباب

الوشاح.. تحدٍ خطير ينهي حياة فتاة على TikTok

بعد كشفها عن سبب طلقها الصادم.. اطلالات مثيرة لـ حورية فرغلى

فيديو

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

مبادرة الرئيس.. خطوات الخضوع للكشف المبكر عن الأورام السرطانية مجانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ