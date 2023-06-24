خبير آثار يطرح بدائل مهمة لـ تطوير مقابر القاهرة التاريخية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح يوم السبت 24-6-2023، المقابر المطلة على شارع صلاح سالم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي بعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ "مقبرة الخالدين" لرُفات عظماء مصر .

من جانبه أشاد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار بزيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم لمنطقة المقابر بصلاح سالم والتى جاءت بناءً على قرار الرئيس السيسى بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضا متحفًا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدًا متجددًا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها.

بدائل متاحة



كما تضمن القرار بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

تراث مهدد بالخطر

من جانبه أوضح الدكتور ريحان أن منطقة ميدان السيدة عائشة والسيدة نفيسة وقرافة الإمام الشافعى وصحراء المماليك تقع ضمن حدود القاهرة التاريخية المسجلة تراث عالمى استثنائى باليونسكو عام 1979 والتى اعتمدت حدودها طبقًا للقانون 119 لسنة 2008 وأى إجراء تطوير بها يجب ان يراعى اعتبارات اليونسكو حتى لا يتم إدراجها على قائمة التراث المهدد بالخطر، وقد سبق إدراج دير مارمينا بكنج مريوط عام 2010 على هذه القائمة بسبب المياه الجوفية وأنفقت الدولة نحو 50 مليون جنيه في إطار خطة متكاملة للإنقاذ حتى تم رفعه.

تراث عالمي

وأشار ريحان إلى أن هذه المقابر تتضمن طرزًا معمارية فريدة من عمارة المدافن والأضرحة، كما تتضمن تحف فنية وقد عثر بها على شاهد قبر بالخط الكوفى يعود إلى القرن الثالث الهجرى، التاسع الميلادى، كما عثر على بئر بميدان السيدة عائشة ومواسير فخارية يحتمل إرجاعها إلى العصر المملوكى من القرن 13 إلى 16م بالإضافة إلى قيمة الشخصيات المدفونة بها مثل محمود سامى البارودى ويحيى حقى والمقريزى شيخ المؤرخين وغيرهم، كما أن هذه المقابر تقع ضمن النسيج العمرانى للقاهرة التاريخية وكان ضمن معايير تسجيلها تراث عالمى باليونسكو أنها من أقدم مدن التراث الحى المستعمل نسبيًا حتى الآن وبالتالى فإن اقتطاع جزء لا يتجزأ من ذاكرتها الوطنية بهدم المقابر يفقدها معيار التواصل الحضارى.

تجارب سابقة

وأضاف: نقل المقابر أو الآثار عمومًا تحكمه عدة معايير ولمصر تجارب سابقة ناجحة فى هذا المجال حيث تنقل الآثار لدرء الخطورة والحماية والإنقاذ أو النقل لموقع مميز يحفظ هذه الآثار ويعرضها للزوار بشكل لائق ومبهر فى نفس الوقت، ومن هذه الأمثلة نقل الآثار بعد بناء خزان أسوان 1902 ثم بناء السد العالى فارتفع منسوب المياه وكاد أن يغرق آثار النوبة فتوجهت مصر إلى اليونسكو للإنقاذ والتى دعت إلى حملة دولية لحماية آثار النوبة وشاركت 40 دولة فى الحملة سواءً مشاركة مالية أو عملية واستمرت الحملة 20 عامًا تم إنقاذ 16 معبد، ونقل تمثال رمسيس الثانى عام 2018 ووزنه 82 طن وطول 12 م من محطة رمسيس إلى المتحف الكبير لحمايته من التلوث وعوامل التعرية. بالإضافة

لنقل 22 مومياء ملكية عام 2021 من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة لعرض المومياوات بطريقة علمية تشمل الملك وبعض قطع من آثاره.

تراث مصر الحضاري



ويقترح الدكتور ريحان الوزارات والهيئات التى يجب أن تشارك فى اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتقييم الموقف وهى المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب، وزارة السياحة والآثار، هيئة التنسيق الحضارى، لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية التى تأسست عام 1948 كممثل للمجتمع المدنى



ويجب أن تعمل اللجنة من خلال أطر ومبادىء معينة الإطار الأول المادة 50 من الدستور والخاصة بأن تراث مصر الحضاري والثقافي بتنوعاته ومراحله، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون، والمادة 21 من قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 بحيث تراعى مواقع الآثار والأراضي الأثرية والمباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند أى تخطيط ويجب موافقة وزارة السياحة والآثار دلوقتى كتابيًا على أى مشروع.

اتفاقية حماية التراث العالمى



وكذلك مراعاة اتفاقية حماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى 1972 المادة 5 (د) على الدولة اتخاذ التدابير القانونية والعلمية والتقنية والإدارية والمالية المناسبة لتعيين هذا التراث وحمايته والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه.



وعن مهمة اللجنة يوضح الدكتور ريحان أن المعاينة يجب أن تحدد ما يأتى أن هناك مقابر تستحق التسجيل فى عداد الآثار الإسلامية طبقًا للمادة 2 من قانون حماية الآثار والتى تتيح تسجيل المبنى أو المنقول فى عداد الآثار لو كانت له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية دون التقيد بالحد الزمنى الوارد فى المادة 1 وهى مائة عام وبهذا يتوافر للمبنى والتحف الحماية طبقًا لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983.

مبان تاريخية



وبخصوص التنسيق الحضارى تحدد اللجنة مدى أحقية المبنى للتسجيل ضمن المبانى التاريخية وهى المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية، والمسجل مبانى تاريخية من المقابر 87 مقبرة فقط والتى تمثل 20% قط من إجمالى المقابر وفى هذه الحالة يتم تطبيق المادة 4 من القانون رقم 144 لسنة 2006 عن كيفية تسجيل المباني التراثية بتشكيل لجنة بقرار من محافظ القاهرة تتضمن ممثلًا من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وشخصين من المحافظة المعنية وخمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون، على أن ترشح كل جهة من يمثلها وبالتالى تخضع للحماية بالقانون 144 لسنة 2006.

مقابر متبقية



أما بخصوص المقابر المتبقية دون تسجيل يتم دراسة حالتها الفنية ومدى الخطورة فى بقائها فى الموقع وبناءً عليه يتقرر نقلها وحتى المقابر التى يتقرر تسجيلها آثار أو مبانى تاريخية يمكن نقلها لو هناك خطورة عليها.

مقبرة الخالدين

ويقترح الدكتور ريحان بخصوص مقبرة الخالدين أن يتم التصنيف وفقًا لمجال صاحب المقبرة سواءً كان شخصية دينية أو مؤرخ أو أديب أو سياسى وغيرها بحيث تكون مقابر الأدباء فى قطاع وهكذا وأن تضم كل مقبرة متحفًا خاصًا ملحقًا بها يشمل مقتنيات المقبرة نفسها ومقتنيات يتبرع بها الأهل والأحباء تخص صاحب المقبرة من كتب وأدوات شخصية وأوسمة ونياشين وجوائز وخلافه من المقتنيات المتحفية مع تعريف كامل لصاحب المقبرة وإنجازاته مع عمل قاعة بانوراما كاملة لعرض كل المقابر بمقتنياتها بتقنية البعد الثلاثى على غرار القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية وتوضح هذه المقابر كمزار على خارطة السياحة المحلية والإقليمية والدولية.

حلول بديلة



أمّا المقابر التى تقرر اللجنة بقاءها تتم أعمال ترميم وصيانة لها ومعالجة لتسرب المياه الجوفية وإحاطتها بسور للحماية وإعادة توظيفها ثقافيًا وسياحيًا بفتحها للزيارة كمتحف مفتوح يرتبط بزيارة قلعة صلاح الدين من كل الجنسيات وتوضع على برنامج الزيارة.



وأنهي ريحان حديثه: يجب أن تترك للجنة حرية الوصول إلى أى حلول بديلة حتى لو تضمن تغيير مسار الكوبرى بعيدًا عن هذا الموقع ومعالجة مشاكل المياه الجوفية وتطوير المقابر فى موقعها وفتحها للزيارة كمتحف مفتوح.