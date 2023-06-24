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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد توجيه الرئيس السيسي بتنفيذ مقبرة الخالدين|مدبولي: لدينا حلول وبدائل كثيرة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تعليقًا على تنفيذ مقبرة الخالدين، :" يمكن نقل الشاهد الخاص بالقبر ووضعه في مكان على مستوى لائق"، متابعًا: “بنجمع فيها مين هؤلاء الزعماء”.
 

وأكد “مدبولي” خلال كلمته بمؤتمر صحفي أذاعته فضائية اكسترا نيوز خلال تفقده مقابر صلاح سالم تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنطقة،:" لدينا حلول وبدائل كثيرة إما عمل تطوير أو نقل المقردات المعمارية والتراثية ووضعها في مكان كبير كعرض متحفي".

ونوة رئيس مجلس الوزراء بأن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ مقبرة للخالدين، وذلك لإعلاء قيمة الزعماء والراحلين.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدبولى

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