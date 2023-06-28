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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد المطالبة بـ62 مليار جنيه تعويض|10 أسرار مجهولة عن الملكة كليوباترا.. رقم6 ستبهرك

صدى البلد

أثيرت مؤخرا حالة جدل كبيرة حول الملكة كليوباترا حيث طالب فريق مصري مؤخرًا مكون من عدة فقهاء وعلماء آثار بتعويض مالي قيمته ملياري دولار، بسبب فيلم الملكة كليوباترا والذي عرضته  نتفليكس، إذ اتهم العمل بتشويه صورة والحضارة المصرية القديمة.

وجاء في رسالة قدمها الفريق لليونسكو أن مصر لها الحق في تعويض مبدئي قدره ملياري دولار مقابل تشويه "الهوية المصرية".

وتعد الملكة كليوباترا هي واحدة من أشهر الشخصيات التاريخية في العالم، وقد عاشت في مصر في القرن الأول قبل الميلاد. ومع ذلك، هناك العديد من الأسرار المجهولة حتى الآن عن حياتها وشخصيتها.

 

عشرة أسرار مجهولة عن كليوباترا

 

1- معرفة تفاصيل حياتها الأولى

 

 لا يعرف الكثير عن حياة كليوباترا قبل أن تصبح ملكة مصر، بما في ذلك مكان وتاريخ ولادتها.

 

2- لغة الملكة كليوباترا 

 

على الرغم من كون كليوباترا مصرية، إلا أنها كانت تتكلم اليونانية واللاتينية بطلاقة، بالإضافة إلى اللغة المصرية.

 

3- عدد أطفال الملكة كليوباترا 

 

 لا يعرف بالضبط عدد الأطفال الذين أنجبتهم كليوباترا، ولكن من المعروف أنها كانت أمًا لثلاثة أطفال، ولكن هناك تقارير تشير إلى وجود أطفال آخرين غير معروفين.

 

4- مصير جثمان الملكة كليوباترا  

 

لا يزال مصير جثمان كليوباترا غير معروف حتى الآن، ولم يتم العثور عليها حتى اليوم.

 

5- مظهر الملكة كليوباترا  الحقيقي 
 

لا توجد صورة حقيقية لكليوباترا حتى الآن، وكل الصور التي نعرفها لها هي تماثيل ورسومات قديمة.

 

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6- علاقتة الملكة كليوباترا بالأساطير اليونانية

 

 تعتبر كليوباترا واحدة من الشخصيات الرئيسية في الأساطير اليونانية، وقد تم تصويرها في العديد من الأعمال الأدبية والفنية والسينمائية، ولكنها كانت في الحقيقة شخصية تاريخية حقيقية وليست شخصية خيالية.

 

7- علاقة الملكة كليوباترا  بيوليوس قيصر

 

يعتقد البعض أن علاقة كليوباترا بجوليوس قيصر كانت مجرد علاقة عابرة، ولكن الحقيقة هي أنهما كانا يتبادلان الرسائل والهدايا لسنوات عديدة، وكانت العلاقة بينهما علاقة شديدة العاطفة.


 

8- علاقة الملكة كليوباترا بمارك أنطوني

 

 يعتبر مارك أنطوني أحد الشخصيات الرئيسية في حياة كليوباترا، وكانا يعيشان معًا في مصر، ولكن علاقتهما كانت مثيرة للجدل ومشوبة بالخيانة والدسائس.

 

9- مصير أولاد الملكة كليوباترا 

 

 بعد وفاة كليوباترا ومارك أنطوني، لم يكن مصير أولادها واضحًا، ويعتقد البعض أنهم قتلوا، في حين يعتقد آخرون أنهم تم تبنيهم من قبل الرومان.

 

10- تأثير الملكة كليوباترا على التاريخ

 

 يعتبر تأثير كليوباترا على التاريخ بمثابة سجل لا يمكن تجاهله، حيث أنها كانت من أهم الشخصيات التي نجحت في الحفاظ على استقلال مصر على الرغم من التحكم الروماني، وأثرت بشكل كبير على الثقافة والفن والسياسة في العالم القديم.

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