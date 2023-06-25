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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

رقم 6 ستبهرك.. 10 معلومات عن هرم تتي شيري بعد ترميمه

صدى البلد

أعلنت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة العاملة في جنوب أبيدوس، مؤخرا عن أعمال مشروع ترميم وصيانة هرم الملكة "تتي شيري"، ويتمتع الهرم بأهمية تاريخية أثرية كبيرة كونه آخر هرم تم بناءه لملكة في مصر القديمة، بالإضافة لطريقة البناء المتميزة مقارنة بكافة الأهرامات المشيدة بالطوب اللبن في مصر القديمة.

وتعتبر الأهرامات من أعظم إنجازات الحضارة المصرية القديمة، وتعتبر رمزًا لها حتى اليوم. وتم بناء الأهرامات خلال فترة الدولة القديمة في مصر، وتم استخدامها كمقابر للفراعنة وأقاربهم.

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10 معلومات مجهولة عن هرم الملكة تتي شيري

 

1- تم الانتهاء من مشروع ترميم وصيانة هرم الملكة "تتي شيري" في جنوب أبيدوس بمصر.

2- يعد هرم "تتي شيري" آخر هرم تم بناؤه لملكة في مصر القديمة، ويتميز بطريقة بناء متميزة مقارنة بالأهرامات المشيدة بالطوب اللبن.

3- تم الكشف عن جبانة وأبنية أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة إلى الشمال من هرم أحمس بأبيدوس.

 

 

4- تم إعداد مشروع ترميم هرم الملكة تيتي شيري بهدف الحفاظ عليه وتثبيت حالته وحمايته على المدى الطويل.

 

5- تم توثيق الهرم بالكامل أثناء أعمال الترميم، وتوضيح السمات المعمارية الهامة له.

 

6- تم تثبيت جدران الطوب اللبن الموجودة وإضافة مدماك وقائي لحمايتها، وتعديل الجدران الداخلية وإضافة صفوف إضافية إلى أركان الهرم الأربعة.

7- تم تصنيع هيكل خشبي على السطح الأصلي للهرم المائل بزاوية 63 درجة لضمان الحفاظ على زاوية ميل الجدران عند الترميم وإضافة الصفوف.

 

8- تم بناء سور بطول يزيد عن 1500 مترا بهدف إيقاف مخاطر توسعات الجبانات الحديثة، بالإضافة إلى إزالة التعديات ورفع القمامة الملقاة في الموقع.

 

9- المشروع تم تنفيذه بالتعاون بين البعثة المصرية الأمريكية "مشروع جنوب أبيدوس "ASP وفريق عمل من مفتشي الآثار بسوهاج وأبيدوس، وجامعة برنستون.

 

10- يعد مشروع ترميم هرم تتي شيري جزءًا من إدارة وحفظ موقع جنوب أبيدوس، وهو يساهم في حماية الآثار القديمة وتثبيت حالتها للأجيال القادمة.

تتي شيري هرم الملكة تتي شيري ابيدوس الهرم مصر القديمة

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