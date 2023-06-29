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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طالب غرقا بنهر النيل وإصابة 3 آخرين في حوادث متفرقه بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقي طالب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في المجري المائي لنهر النيل بالمنيا بينما أصيب 3 أشخاص آخرين في حوادث متفرقة وتم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إصابة شخص يبلغ من العمر 15 سنة طالب ومقيم باحدي قري مركز المنيا، بقيء وهبوط حاد بتسمم غذائي، نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة، خلال الاحتفال بعيد الأضحي، وتم نقل المصاب إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

 

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع "طالب، مقيم بمركز مطاي، غرقا في نهر النيل أثناء الاستحمام وتم انتشال جثة الغريق، وإيداعها بمشرحة مستشفي مطاي تحت تصرف النيابة العامة.

وفي وقت سابق، تلقت أجهزة الأمن بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية، بسبب السرعة، أمام الحديقة الدولية بمدينة بني مزار، ، ممدا أسفر عن إصابة طالبين مقيمين بمدينة بني مزار.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل للطوارئ بقرية الشيخ فضل لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتم التحفظ على الدراجة البخارية، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

أجهزة الأمنية اصابة 3 اشخاص الاحتفال بعيد الاضحي ت الأجهزة الأمنية غرقا فى نهر النيل مستشفي المنيا العام

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