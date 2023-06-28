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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة وتوزيع بونات مساعدات وحملات رقابية في العيد بالمنيا

منافذ بيع اللحوم
منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا فتح المنافذ ضمن مبادرة محاربة غلاء الأسعار، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بالتوسع فى إقامة منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات الرقابية على تلك المنافذ لمنع أى محاولات للغش أو التلاعب بالأسعار والأوزان، ومراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

ففى مركز بنى مزار، تم ذبح 5 عجول بقرية صندفا تحت إشراف الطب البيطرى وبيعها بأسعار مخفضة، إلى جانب بيع الخضراوات والفاكهة لتخفيف المعاناة عن المواطنين. 

كما شهدت المنافذ فى مغاغة إقبالا كبيرا على بيع اللحوم نظرا لجودة المعروض وانخفاض الأسعار.

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وفى مطاى، قامت الوحدة المحلية بتوزيع بونات ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى، حيث تم توزيع 150 بونا لمستحقى تكافل وكرامة بقرى المواطنة (الكفور  وإبوان وهوارة)، بواقع 50 بونا لكل قرية بحضور مسئولى التضامن الاجتماعى لضمان إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها.

فيما واصلت منافذ بيع اللحوم عملها بمركز بنى مزار، حيث قامت الوحدة المحلية بحملة رقابية أسفرت عن تحرير 13 محضرا تنوعت بين ذبح خارج المجازر، وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، وعدم وجود شهادة صحية.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا أسعار مخفضة بأسعار مخفضة محاربة غلاء الأسعار

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