لإنهاء خصومة ثأرية.. جلسة صلح بين عائلتين بمركز ديرمواس

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، بحضور جلسة الصلح التي نظمتها لجنة المصالحات العرفية بجنوب المنيا، والتي عقدت بمركز ديرمواس لإنهاء الخلافات والخصومات بين عائلتين من قرى مركز ديرمواس.

حضر جلسة الصلح عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، وأعضاء لجنة المصالحات.

أشاد السكرتير العام خلال كلمته بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية ورجال لجان المصالحات والقيادات الدينية في إنهاء الخصومات بالتصالح بين الأطراف المتخاصمة بمختلف قرى ومراكز المحافظة من أجل القضاء على الخلافات وتحقيق الأمن والأمان داخل المجتمع، وتغليب مصلحة الوطن لتحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح .

وأكد السكرتير العام، على ضرورة نبذ العنف ونشر المحبة والسلام بين كل شرائح وطوائف المجتمع وحسم كل المشكلات بالتوافق وفى إطار الأخوة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حلول جذرية لأى مشكلة أيا كانت حقنا للدماء والتمسك بأخلاقياتنا وتعاليمنا الدينية.



جلسة الصلح بديرمواس

جلسة الصلح بديرمواس