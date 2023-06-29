حملات رقابية لانتظام العمل بالمعديات للتيسير على المواطنين في العيد بالمنيا

قام مسئولو الوحدة المحلية بديرمواس جنوب المنيا تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية والحملات التفتيشية المستمرة على كافة المعديات بالمراكز وخاصة خلال أيام العيد نظرا لإقبال المواطنين على استخدام المعديات فى تنقلاتهم بتفقد معديات تل بنى عمران والحاج قنديل، للتأكد من كافة وسائل تأمين المراسي لضمان التيسير على المواطنين ، إلى جانب تسهيل عمليات شحن المركبات.

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة مغاغة بالمرور على معديات قرى : أولاد الشيخ ، جزيرة شارونة، والزاوية، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بعوامل السلامة والصحة المهنة، وتوافر أطواق النجاة، وانتظام حركة العمل، وانضباط أطقم التشغيل .