وفد أسترالى يزور منطقة البهنسا الأثرية بالمنيا للتعرف على معالمها وإنتاج فيلم وثائقى

استقبلت منطقة البهنسا الأثرية وفدا سياحيا أستراليا لزيارة المعالم الأثرية للمنطقة الواقعة على بعد 16 كم غرب مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، وتضم آثارا متنوعة من مختلف العصور التاريخية، خاصة العصرين القبطى والإسلامى، ويطلق عليها المؤرخون وعلماء الآثار مدينة الشهداء أو البقيع الثانى نظرا لوجود عدد كبير من قبور وأضرحة الصحابة و التابعين ممن جاءوا مع الفتح الإسلامى.

وأوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الوفد الأسترالى سوف يقوم بإنتاج فيلم وثائقى يستعرض تاريخ منطقة البهنسا وأشهر الآثار التى تتميز بها.

وقال إن الوفد قام بجولة تفقد فيها معالم منطقة البهنسا والأسواق المحيطة بها للتعرف على الخصائص المميزة للمكان.

