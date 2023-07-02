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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طالب وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بصحراوي المنيا

وفاة طالب في حادث
وفاة طالب في حادث بالمنيا

توفي طالب في حادث مروع على الطريق الصحراوي الغربي في المنيا، أثناء عودته من حفل زفاف ابن عمه في القاهرة، وأصيب في نفس الحادث شقيقه وشقيقته ووالده وعمه وزوجته.  

وشيع المئات من أهالي قرية زهرة التابعة لمركز المنيا جنازته، حيث كان محبوبًا من الجميع، متدينًا وبمارس لعبة كرة القدم، وكان يقدم خدماته للجميع ولا يتأخر عن مساعدة الغير.

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وقال كساب خلاف إبن عمة الطالب، إن "محمد" المتوفي في حادث الصحراوي كان يدرس في مدرسة التمريض بقرية البيهو بسمالوط، وكان يحضر مع أسرته حفل زفاف إبن عمه بالقاهرة، وفي طريق عودته إلي المنيا لقيّ مصرعه في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة، وكان يستقلها مع باقي أفراد عائلته.

وأضاف، أن "محمد" محبوب من جميع أهالي قرية زهرة ومتدين حيث كان يحفظ القرأن الكريم وملتزم بأداء الصلاة وصيام التطوع ويمارس لعبة كرة القدم، مؤكدا أن جنازتة مهيبة خرجت له في قرية زهرة.

وأوضح شهاب أحمد، أحد أصدقاء طالب تمريض المنيا، أن "محمد" كان يستقل سيارة ميكروباص بصحبة أفراد أسرته وانقلبت بهم السيارة، ونتج عن ذلك مصرعه، كما أصيب في نفس الحادث شقيقه عمر وشقيقته ندا طفله عمرها 7 سنوات بالإضافة إلي إصابة والده وعمه وزوجته وابنيهما.

وانتشرت بوستات تعزية على مواقع التواصل الإجتماعي المتنوعة تنعي طالب تمريض المنيا الذي توفي في حادث الطريق الصحراوي، أثناء عودته من حفل زفاف أبن عمه بالقاهرة.
 

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