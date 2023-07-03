طلاب علمي رياضة بالثانوية العامة 2023 يؤدون امتحان الاستاتيكا غدا

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة غداً الثلاثاء الموافق 4 يوليو ٢٠٢٣ امتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات.

بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع رؤساء لجان الثانوية بضرورة تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق اجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة فتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إحالة أي عملية غش إلكتروني في لجان يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ في اي لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.