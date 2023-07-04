جامعة عين شمس تعلن موعد التسجيل للفصل الدراسي الصيفي بنظام الساعات المعتمدة

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، فتح باب تسجيل المقررات الدراسية لطلاب لائحة الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة عين شمس عبر موقع UMS للفصل الدراسى الصيفى بحد أقصى (9) ساعات للمقررات الدراسية.

وأشارت كلية الآداب جامعة عين شمس، إلى أن ذلك بالنسية لطلاب:

‎-‏ دفعة 2015-2014 بآكملها.

‎-‏ دفعة 2016-2015 بآكملها.

-دفعة 2017-2016 بآكملها.

‎وأوضحت أنه‏ بالنسبة للأقسام الآتية (اللغة العربية وآدابها - اللغة الإنجليزية وآدابها - اللغة الفرنسية وآدابها - التاريخ - الفلسفة - علم النفس - الآثار بشعبه الثلاث - الجغرافيا ) التسجيل لن يتم من خلال موقع UMS ويرجى منهم التوجة إلى شئون التعليم والطلاب لتسجيل مقررات الفصل الدراسى الصيفى.

وأضافت كلية الآداب جامعة عين شمس، أن التسجيل يتم أبتدًاء من يوم 3/7/2023 وحتي يوم الخميس 6/7/2023.