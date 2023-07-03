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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة 2023.. بدائل كليات القمة تلبى احتياجات سوق العمل

ثانوية عامة 2023
ثانوية عامة 2023

يواصل طلاب الثانوية العامة 2023، امتحانات نهاية العام والتى تعد أصعب مرحلة تعليمية يمر بها الطلاب ويبحث العديد من الطلاب عن توقعات خبراء التعليم عن تنسيق الجامعات 2023 .

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية عين شمس السابق، إن دور الآباء في هذا الوقت الراهن ضروري للغاية لمساندة أبنائهم وتخطي هذه المرحلة وتقبل الوضع لكي ينجحوا في المرحلة المقبلة وهي المرحلة الجامعية ونوهت أن كثيرا من النماذج المشرفة لم يحالفها الحظ للالتحاق بالكلية التي كانوا يحلمون بها ولكن مع الإصرار وتحديد هدف ثان تمكنوا بالعبور من هذه المرحلة وأصبحوا أشخاصا مؤثرين في المجتمع.

 

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين، أن الوزارة تخلصت من الحفظ والتلقين ولجأت إلى الفهم والإبداع مع تطوير كافة المناهج الدراسية .

وأكد الدكتور أبو العينين أن امتحانات الثانوية العامة 2023  تسير بشكل هادئ، لافتا أنه لابد من وجود بعض الأسئلة التي تميز الطالب المميز من الطالب الضعيف ولكن في الأغلب الامتحانات لجميع المستويات.

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وأشار عميد تربية السابق، إلى أن الجامعات المصرية لديها العديد من الكليات الجديدة والبرامج الجديدة التي تواكب سوق العمل ، منوها أن المجتمع يحتاج لكل التخصصات وجميع المهن وليست هناك كلية أو مهنة فى القمة وأخرى فى القاع ولا يعنى دخول الطالب كلية معينة بلوغه القمة حتى لو فشل فيها فربما يلتحق بكلية مجموعها منخفض وينبغ فيها حتى يلامس نبوغه السحاب.

 

وأكد أن الجامعات المصرية توفر بدائل عديدة تلبي احتياجات سوق العمل مثل كليات الذكاء الاصطناعي البرامج الجديدة في كليات التجارة والحقوق البرامج الجديدة في كليات الهندسة كلية النانو تكنولوجي .

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